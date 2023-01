Az elmúlt években az autók károsanyag- és zajkibocsátására is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek, viszont New Yorkban már a forgalomfigyelő kamerák is azt „fülelik”, milyen hangos autók és motorok haladnak el alatta.

Mint arról az AP hírügynökség beszámolt, az egyéves kísérleti időszak alatt 71 sofőrt büntettek meg, amiért túl hangos járművel közlekedtek. A Környezetvédelmi Főosztály annyira sikeresnek ítélte az akciót, hogy további útmenti zajmérők telepítését tervezi. Fontos megjegyezni, hogy ezzel a módszerrel elsősorban az illegális átalakításukból fakadóan kirívóan hangos járművek térnyerését akarják megállítani – ennek érdekében egyelőre azt sem árulták el, hol találhatóak ilyen zajszintmérők.

Bár az amerikai nagyvárost a pezsgés jellemzi, már évek óta ügyelnek arra, hogy csendesebbé tegyék, így lassan egy éve már állami törvény szabályozza a járművek mellett többek között a légkalapácsok megengedett zajszintjét is. A rendelet külön kitér a jogszerűtlenül átalakított hangtompítók és kipufogórendszerek büntetési tételeire. Amennyiben egy járműtulajdonos először lépi át a maximumértékét, 800 dollárra, azaz közel 300 ezer forintra büntetik, de a harmadik szabálysértés már 2625 dolláros, átszámítva közel egymillió forintos pénzbírságot von maga után.

A hangos járművekkel szembeni szigor mellett azzal érvelnek, hogy a túlságosan nagy zajszint rontja az alvásminőséget, egyúttal növeli a krónikus betegségek valószínűségét. A Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ adatai szerint a 120 dB feletti zajszint azonnali halláskárosodást okozhat, de akár a tartósan 70 dB-nél hangosabb zaj is ronthatja a hallást. Összehasonlításképpen: egy zúgó motorkerékpár zajszintje 95 dB.