Kevés dolog tükrözi jobban az autóipar állandóságát és változását egyszerre, mint azok a modellek, amelyek évtizedeken át gyártásban maradtak. Legutóbb a frissített Honda Civicnél gondolkodtam el erről, melynek első generációját még 1972-ben mutatták be. Azért ez durva, hisz mégiscsak 53 évről beszélünk.
Ezzel a korral azonban a Civic csak kiscsikó ahhoz a tízes listához, melyre a leghosszabb ideig gyártott autómodelleket szedtük össze. Mutatjuk is őket, kattints a galériára!
+1: nem korrekorder, de szinte változatlan
A lista összeállításakor volt némi hiányérzetünk, leginkább azért, mert szinte az összes modell rengeteget változott az évtizedek során. Van azonban egy napjainkban is élő matuzsálem, mely szinte ugyanolyan maradt a kezdetek óta.
A Lada Niváról van szó, mely 1977 óta létezik, és noha ma már Lada 4×4-nek hívják, a modell lényegében alig változott a kezdetek óta. 2016-ban a terepjárók között át is vette az uralmat, mint a leghosszabb ideje gyártott autó, azok után, hogy az eredeti Land Rover Defender pályafutása véget ért.