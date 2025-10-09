A Honda Civic sokáig egyet jelentett a pörgős benzinmotorral szerelt sportos kompakttal, az esszencia, amiért a japán autókat szeretni lehetett. Az idő haladtával a praktikum, a komfort is felzárkózott az erények közé, mígnem eljutottunk a jelenlegi generációhoz, mely idehaza már csak hibrid hajtással kapható.
Igazi veterán a modell az autózás történelmében. 1972 óta már 11 generációt láthattunk belőle a világ útjain, készült belőle ferdehátú, szedán és kupéverzió is. Már-már csodaszámba megy, hogy 2022-ben, amikor a 11. generáció debütált, a japánok nem csempésztek bele valamennyi szabadidő-autós vért, követve napjaink trendjeit.
Azóta eltelt három év, a Honda pedig az autóiparban megszokott menetrendet követve frissítette modelljét. Sokat nem kellett változtatniuk, hisz az alap remek volt, a Vezess több szerzője is elismerően, pozitívan írt az autóról. Pár kisebb módosítást azért megejtettek, melyeket már itthon vehettünk közelebbről is szemügyre.
Külső
Fastbackbe hajló ferdehátút csináltak a Honda Civicből az előző generációváltásnál, és ezen szemernyit sem változtattak a frissítés során. Az autó hossza is csak azért nőtt egy centivel 4550-ről 4560 mm-re, mert a modell új lökhárítót kapott. A szélesség és a magasság maradt 1802, illetve 1408 mm.
Talán a leglátványosabb változás a ködfényszóró eltűnése, hiánya viszont nem okoz gondot menet közben, mivel a továbbfejlesztett LED-fényszórók tudják ezt a funkciót is. A fényszórók közti hűtőmaszkterület betétje továbbra is hatszögletű formákból áll össze, az alakja azonban kicsit agresszívabb, mint eddig. A hatszögletesség a rendszámot magába foglaló területen is megjelenik, ez a rész is kiszélesedett, az összkép a határozott éleknek köszönhetően sportosabb, és ez jót tesz a Civicnek.
Innentől hátrafelé indulva nem sok változással találkozunk. Új, gyémántcsiszolású, 18 colos felnik kerültek az autók alá, fényes feketére fújták az ajtókeretet… és ennyi. Hátul egy fikarcnyit sem változott a Civic, változatlanok a fényszórók, közöttük féklámpa húzódik a spoiler alatt. Egyedül talán az sajnálható, hogy hátul maradtak az ál-kipufogóvégződések, de ezen 2025-ben már nem lepődünk meg.
Belső
Klasszikus, elegáns autóbelső fogad a Honda Civicben, a formákat és a technikát tekintve is. Nincs óriáspanel a műszerfal előtt, hatalmas képernyőkkel. Különálló műszeregységet és egy kisebb központi képernyőt látunk. A vevők fogják eldönteni, hogy a ma már szinte különlegességnek számító megoldás vagy az űrhajós belső a vonzóbb.
Az utastér frissítésénél a legjelentősebb módosítás az, hogy minden felszereltségi szintnél feketére cserélték a tetőkárpitokat és az ajtóoszlopok borítását. Mindezt az elegancia és az igényesség jegyében tették, ám azzal, hogy az egész beltér fekete, kissé komorabb hely lett a Civic beltere. A fény hiányától panorámatető esetén nem kell tartanunk, az általunk kipróbált Advance kivitelben a hátsó sorig érő üvegezett felület világosságot visz a beltérbe.
Segíthet a hangulatvilágítás is (Advance változatban), hogy kevésbé lássuk komornak a belsőt. Sajnos van min megcsillannia a fénynek, elég sok helyre került zongoralakk, van belőle az ajtókon és az egész műszerfalon. A fényes fekete anyag pormágnesként működik, tisztán tartani kihívást jelent. Pluszpont jár viszont a bőrkárpitozásért, melyből az ülések mellett még a fűthető kormányra is jutott.
Komfortosak, jó oldaltartásúak a Civic első, fűthető ülései, emellett kellően mélyre is ereszthető, így a magasabbak is kényelmesen vezethetnek benne. Még magasabb üléspozíciónál is meglepően mélyre kell ülnie az embernek, ez várhatóan kevésbé lesz népszerű az idősödő vevőjelöltek körében, de jól illik a modell sportos génjeihez. A sofőrülés 8 irányban állítható elektromosan, a jobb egyben fix az ülőlap dőlésszöge, és csak a sofőrnek jár elektromosan állítható deréktámasz.
A kormány mögött immáron minden esetben teljesen digitális − 10,2 colos − a műszeregység, a Honda-architektúra könnyen kiismerhető. Ugyanez igaz a 9 colos érintőképernyőre is, melynek használatában sokat segítenek a rajta lévő fizikai gyorsgombok. Kár viszont azért, hogy a csatlakoztatott tolatókamera egy gyengébb minőségű darab, és a telefontükrözés is csak félig megy kábelmentesen: hiába került a Civicbe vezeték nélküli töltő, az Android Auto USB-kapcsolatot igényel.
Mindig remek döntés, ha a klíma külön kezelőfelületet kap, használata pedig magától értetődő. A Civic nem is rejtett el semmilyen funkciót a menürendszerben, a kétzónás légkondicionáló tortáján a habot pedig a rejtett szellőzőrostélyok jelentik. Jópofa, hogy eldugták őket a hűtőmaszkot megidéző, a műszerfalat feldobó méhsejtminta mögé, és egy joystick segítségével állítható a megfelelő irányba a légfuvallat.
A hátsó sorba − a két USB-aljzat mellé − hagyományosabb szellőzők kerültek. A helykínálat egyébként számomra még megfelelő volt, de 180 cm-es testmagasság felett a fejtér már elkezd zavaróan szűkülni. A tető itt már bőven lejt, nem a panorámatető okolható a helyhiányért.
A beltér rakodórekeszei átlagosak, a könyöklő alatt mélyebb tárolót találunk, az ajtózsebekben pedig állítva elfér egy kisebb palack víz. A csomagtér kiviteltől függően 404-410 literes, mely a hátsó ülések ledöntésével 1187-1220 literre bővíthető. Érdekes a Honda Civic kalaptartója: az biztos, hogy könnyű és helytakarékos a roló, amit a csomagtérbe tettek, de félre tudja csévélni az anyagot a mechanizmus, így érdemes óvatosan kezelni.
Technika
Habár a nevük egyaránt Honda Civic, érdemes a polgári ferdehátút a sportos Type R-től elkülönítve kezelni. Ha így teszünk, csupán egyetlen hibrid erőforrással találkozunk, ezért is költözött be a modell neve mögé az e:HEV kiegészítés.
A hibridrendszer nem változott: alapja továbbra is kétliteres, négyhengeres benzinmotor, mely önerőből 143 lóerős teljesítményre és 186 Nm forgatónyomatékra képes. Elsődleges feladata az áramtermelés, egy indítómotor-generátor segítségével tölti a 36,4 kilós, 1,05 kWh-s akkumulátort. Az ebből nyert energia lendíti mozgásba a legtöbb esetben a Civicet egy második villanymotorral: a hajtásért felelős egység csúcsteljesítménye 184 LE, amely mellett 315 Nm nyomaték jelenhet meg. A két egység sosem hajt egyszerre: vagy a villanymotor forgatja az első kerekeket, vagy a benzinmotor.
Ennek megfelelően a fenti értékek szerepelnek a Civic képzeletbeli autóskártyáján is, a rendszer felépítéséből adódóan nincs kombinált teljesítmény. Mint írtuk, a Civic benzinmotorja is képes hajtásra, de csak akkor dolgozik ilyen módon, ha a benzines egység működtetése észszerűbb, optimálisabb. Ilyen például, ha magasabb tempónál, fix sebességgel utazunk, és benzint égetni hatékonyabb, mint elektronokat munkára fogni. Legtöbbször azonban a villanymotor mozgatja a Civicet.
Váltó nincs a rendszerben, de meglétét imitálták azzal, hogy a benzinmotor fordulatszám-esését beleprogramozták a gyorsításba. Emiatt a 8,1 másodperces 0−100 km/órás sprint során hallható hangok is klasszikusabbak az erőforrás irányából. A Honda Civic végsebessége 180 km/óra.
Elöl MacPherson-rendszerű, hátul multilink futómű dolgozik az autó alatt. A felfüggesztésnek nem kell nagy tömeggel megbirkóznia, a Civic saját tömege kiviteltől függően 1461-1502 kg. Napjainkban ez már sovány autótömeg egy ekkora járműnél, de ehhez csupán egy kis odafigyelés szükséges. Segített például, hogy a géptető és az ajtók alumíniumból, a csomagtér ajtaja pedig teljes egészében műanyagból készültek.
Vezetés
Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megye határán autózva tehettük próbára a megújult Honda Civicet. A menetpróba a szokásos autózástól eltért, játékos formába csomagolták, és mivel több alkalommal is ki kellett szállni, bőven volt alkalmunk megtapasztalni a parkolást és a kis helyen zajló manőverezést. A már említett tolatókamera mellett nyolc szenzor segít a távolságérzékelésben, de a kilátásra sem lehet panasz: hiába alacsony az üléspozíció, jól láthatóak és érezhetőek az autó határai.
A játékos feladatok nem vitték el a figyelmet arról, hogy a Civicre is figyeljünk menet közben, de ez is kellett ahhoz, hogy az autó kidomborítsa talán leglényegesebb jellemzőjét: az új Civic egy remek utazóautó. Egy olyan társ, mely gond nélkül képes reagálni a vezető igényeire, és kényelemben visz el bennünket, ahova szeretnénk.
Alapvetően csendes a Civic, nagyobb tempónál jelentkezik enyhe szélzaj, illetve kiszámítható módon gépi hang, amikor intenzívebben használjuk a gázpedált. Ám nem kell sportmódba sem kapcsolni, hogy lendületesen autózzunk vele, alapállásban is dinamikusan reagál a ferdehátú, a villanyhajtásnak köszönhetően azonnali a reakció. Élményfokozó hatással hallhatunk egyértelműen művi, hangszórókból érkező motorhangokat is gyorsuláskor, de ez elnémítható.
A kormányérzetre is kihat az, hogy milyen módban használjuk az autót. Sportban érzésre valamivel kisebb rásegítést kapunk, de az alapszinttel is elégedett lehetünk, nem fogja az őszi szellő kikapni a kezünkből a volánt. Az irányítás nagyon pontos, bár visszajelzésekben nem bővelkedik, így inkább tapasztalati úton, pár óvatosabb kanyar után érezhetünk rá igazán arra, hol is vannak a határok.
Ezek a határok azonban elég szélesek. Tágításukban biztosan közrejátszik a remek futómű, mely elképesztően stabilan tartja a kocsit, még tempósabb kanyarokban sem tapasztaltunk számottevő oldaldőlést. A Civic könnyűsége ráadásul lehetővé tette, hogy valamennyire puha maradjon a hangolása, így az úthibák nagy részét elviselhetővé tudta tenni az autó − igen, Magyarországon, alsóbbrendű utakon. Mindezek mellé még adottak a kiválóan tapadó Michelin Pilot Sport gumik. Többet nem is kérhetnénk.
A menetpróba során objektív fogyasztásmérésre nem volt lehetőségünk, gyári adatok szerint hivatalosan 5 liter benzint kér száz kilométerenként a Civic. Valós kiindulási alapnak vehetjük a műszeregységen megjelenő értéket, mely esetünkben 5,3 liter volt, és ez nem volt spórolós üzem.
Költségek
Kétféle kivitelben kapható itthon cikkünk megjelenésekor a hibrid Honda Civic. Sport felszereltségi szinttel 15 965 000 forint, az általunk is próbált Advance felszereltséggel 17 365 000 forintba kerül az autó. Az extra tételek listája nem hosszú, a metál- vagy gyöngyház fényezés felára 300 ezer forint, illetve lehet kérni félmillióért karbantartási csomagot, mely öt időszakos karbantartást foglal magában.
A két felszereltségi szint között a főbb különbséget a panoráma napfénytető, az adaptív fényszóró, a 12 hangszórós Bose hifi és a bőrkárpitozás jelenti. Mindkét változatban egyeznek a biztonsági és vezetéstámogató rendszerek. Ezeket a Honda SENSING néven foglalja össze, benne olyan tételekkel, mint a ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer, a fékasszisztens, a sávtartó vagy az éberségfigyelő.
Mint az alábbi táblázatban látható, a Honda Civic az árakat illetően elhúzott a legközelebbi vetélytársaktól. Ráadásul mindezt úgy tette, hogy több modellnél nem is az elérhető legolcsóbb konfiguráció árát tüntettük fel, hanem a teljesítményben legközelebb álló változatokat, adott esetben automata váltóval is kiegészítve. Megjegyezendő, hogy a Civic a legtöbb modellnél azért valamivel nagyobb, kevés az ugyanakkora ferdehátú, mint a japánoké és teljesítményben is többet kínál.
|A Honda Civic és vetélytársai − listaár, forint
|Hyundai i30 fastback 1.5 T-GDi MHEV DCT (140 LE)
|11 599 000
|Mazda3 2.5L Skyactiv-G 140 6AT (140 LE)
|11 844 900
|Opel Astra Hybrid 6AT (145 LE)
|12 010 000
|Volkswagen Golf 1.5 eTSI DSG (150 LE)
|13 298 000
|Honda Civic e:HEV (184 LE)
|15 965 000
Értékelés
A Honda Civic 11. generációjáról kialakult nyugis, kényelmes utazóautó képén nem változtatott a 2025-ös frissítés, és ez jó így. Lényegében csak egy apró külső sminkigazítás történt, ami jót tett a megjelenésnek. Noha szívesen láttunk volna egy frissebb tolatókamerát vagy a vezeték nélküli telefontükrözés teljes körű lehetőségét, az autó ezekkel együtt is remek társ a hétköznapokban. A kiváló vezethetőségnek és takarékosságnak persze megkérik az árát.
