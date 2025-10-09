Klasszikus, elegáns autóbelső fogad a Honda Civicben, a formákat és a technikát tekintve is. Nincs óriáspanel a műszerfal előtt, hatalmas képernyőkkel. Különálló műszeregységet és egy kisebb központi képernyőt látunk. A vevők fogják eldönteni, hogy a ma már szinte különlegességnek számító megoldás vagy az űrhajós belső a vonzóbb.

Az utastér frissítésénél a legjelentősebb módosítás az, hogy minden felszereltségi szintnél feketére cserélték a tetőkárpitokat és az ajtóoszlopok borítását. Mindezt az elegancia és az igényesség jegyében tették, ám azzal, hogy az egész beltér fekete, kissé komorabb hely lett a Civic beltere. A fény hiányától panorámatető esetén nem kell tartanunk, az általunk kipróbált Advance kivitelben a hátsó sorig érő üvegezett felület világosságot visz a beltérbe.

Segíthet a hangulatvilágítás is (Advance változatban), hogy kevésbé lássuk komornak a belsőt. Sajnos van min megcsillannia a fénynek, elég sok helyre került zongoralakk, van belőle az ajtókon és az egész műszerfalon. A fényes fekete anyag pormágnesként működik, tisztán tartani kihívást jelent. Pluszpont jár viszont a bőrkárpitozásért, melyből az ülések mellett még a fűthető kormányra is jutott.

Komfortosak, jó oldaltartásúak a Civic első, fűthető ülései, emellett kellően mélyre is ereszthető, így a magasabbak is kényelmesen vezethetnek benne. Még magasabb üléspozíciónál is meglepően mélyre kell ülnie az embernek, ez várhatóan kevésbé lesz népszerű az idősödő vevőjelöltek körében, de jól illik a modell sportos génjeihez. A sofőrülés 8 irányban állítható elektromosan, a jobb egyben fix az ülőlap dőlésszöge, és csak a sofőrnek jár elektromosan állítható deréktámasz.

A kormány mögött immáron minden esetben teljesen digitális − 10,2 colos − a műszeregység, a Honda-architektúra könnyen kiismerhető. Ugyanez igaz a 9 colos érintőképernyőre is, melynek használatában sokat segítenek a rajta lévő fizikai gyorsgombok. Kár viszont azért, hogy a csatlakoztatott tolatókamera egy gyengébb minőségű darab, és a telefontükrözés is csak félig megy kábelmentesen: hiába került a Civicbe vezeték nélküli töltő, az Android Auto USB-kapcsolatot igényel.

Mindig remek döntés, ha a klíma külön kezelőfelületet kap, használata pedig magától értetődő. A Civic nem is rejtett el semmilyen funkciót a menürendszerben, a kétzónás légkondicionáló tortáján a habot pedig a rejtett szellőzőrostélyok jelentik. Jópofa, hogy eldugták őket a hűtőmaszkot megidéző, a műszerfalat feldobó méhsejtminta mögé, és egy joystick segítségével állítható a megfelelő irányba a légfuvallat.

A hátsó sorba − a két USB-aljzat mellé − hagyományosabb szellőzők kerültek. A helykínálat egyébként számomra még megfelelő volt, de 180 cm-es testmagasság felett a fejtér már elkezd zavaróan szűkülni. A tető itt már bőven lejt, nem a panorámatető okolható a helyhiányért.

A beltér rakodórekeszei átlagosak, a könyöklő alatt mélyebb tárolót találunk, az ajtózsebekben pedig állítva elfér egy kisebb palack víz. A csomagtér kiviteltől függően 404-410 literes, mely a hátsó ülések ledöntésével 1187-1220 literre bővíthető. Érdekes a Honda Civic kalaptartója: az biztos, hogy könnyű és helytakarékos a roló, amit a csomagtérbe tettek, de félre tudja csévélni az anyagot a mechanizmus, így érdemes óvatosan kezelni.