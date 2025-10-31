Alan Gebert, egy utahi farmer nem akarta csendben elengedni a 34 évig hűségesen szolgáló autóját, inkább igazi látványosságot csinált a búcsúból.

A Millville városában élő férfi saját maga termelt egy hatalmas, 900 kilogrammos tököt, majd daruval 14 emeletnyi magasságba emelte, hogy onnan dobja rá autójára, egy Geo Metro-ra – amely az amerikai piac Suzuki Swiftje volt a kilencvenes években.

A tök nem kímélte járművet: a becsapódás után a kasztni gyakorlatilag felismerhetetlenné vált, a közönség pedig hangos tapssal ünnepelte a nem mindennapi látványt.

„Ez volt a legszórakoztatóbb búcsú, amit csak el tudtunk képzelni”

– mesélte Gebert a helyi tévétársaságnak. „A feleségemmel már évek óta poénkodtunk ezen, most pedig végre valóra váltottuk.”

Az eseményt természetesen videóra is vették, és a felvétel azóta vírusszerűen terjed az interneten. Ami nem is csoda, hiszen ritkán látni olyat, hogy így zúzza össze a múltját.