Szokatlan autóeladási kampányba kezdett a Volkswagen az Egyesült Államokban. A német márka különleges akciót hirdetett, úgy is mondhatjuk, hogy a Honda ellen, amikor bejelentette, hogy olcsóbban kaphat autót az, aki a japán márkáról rájuk vált.

Felhívásuk szerint bárki, akinek 2015-ös vagy újabb Honda van a háztartásában, 2000 dollár (670 ezer forint) jutalmat kaphat egy új Volkswagen Tiguan beszerzésekor, ha a megadott partnereken keresztül teszi. Emellett 750 dolláros (250 ezer forintos) bónusz jár azoknak, akik új Volkswagen Taost vásárolnak. Az akció 2026. január 5-éig tart.

Az akciók hátterében a piaci versengés áll, mely inkább tűnik egyoldalú csatának, mint fej fej melletti küzdelemnek. A VW ugyanis szeretné feltornázni Amerikában a Tiguan és a Taos szabadidőjárművek eladási számait – mindkettő nagyot zuhant, a harmadik negyedévben 48 951 (-23 százalék), illetve 40 524 példány (-15 százalék) kelt el belőlük. Eközben a Honda örülhet, hiszen a szegmensben hasít a CR-V, 307 501 darab kelt el belőle ugyanennyi idő alatt.

A Volkswagen egyébként annyira nem csinál titkot abból, hogy a Honda ellen játszanak, hogy komoly tévés reklámkampányt húztak fel rá. A spotban a Tiguan mellett felhozzák érvként, hogy erősebb, nagyobb benne az érintőképernyő, fenntartási költsége pedig alacsonyabb, mint a CR-V-nek.