Nem először írunk Szüle Zsolt kapitányról és az általa szállított különleges, ritka sportautókról. A most következő járműveket legtöbben csak kiállításokon láthatjuk, ezeket azért már ritkán járatják meg, maximum a Goodwoodi Sebességfesztiválhoz hasonló eseményeken.

Jaguar XK 120

Az XK120 a Jaguar első sportautója volt a világháború után; 1948 és 1954 között több mint 12 ezer példány készült belőle. A kőrisfa vázra rögzített, alumíniumkarosszériás autót 3,4 literes, soros hathengeres motorral szerelték, teljesítménye 162–223 lóerő között változott.

A modell nevében elhelyezett 120 az alumíniumkarosszériás autó 120 mph-s (193 km/h) végsebességére utalt (a szélvédő eltávolításával állítólag még ennél is gyorsabb volt), amely lehetővé tette, hogy a világ leggyorsabb sorozatgyártású autója legyen a gyártás indulásakor.

Porsche 917 KH

A motorsport történetének egyik ikonikus versenyautója kétségkívül az 1971-es Porsche 917 KH, amely a Le Mans-i 24 órás versenyen örökre beírta magát az autóversenyzés aranykönyvébe. A volán mögött két kiváló pilóta, dr. Helmut Marko (ma a Forma-1-es Red Bull csapat “vezetője”) és Gijs van Lennep ült – ők voltak, akik az innovációt győzelemre váltották.

A Porsche mérnökei 1971-ben merész döntést hoztak: a 917-es vázát magnéziumból készítették el, ami rendkívül könnyű, de egyben kockázatos anyag is volt, hiszen gyúlékony és nehezen megmunkálható. A konstrukció célja az volt, hogy a lehető legkisebb tömeggel és a legnagyobb merevséggel rendelkezzen. A Kurzheck, vagyis rövid farú kivitel (innen a KH rövidítés) javította az autó stabilitását a hosszú egyenesekben és a kanyarokban egyaránt.

A 4,9 literes, 12 hengeres bokszermotor teljesítménye meghaladta az 580 lóerőt, amivel a 917 KH 350 km/h-s sebességet is elérhetett a híres Mulsanne-egyenesben.

Az 1971-es Le Mans-i 24 órás versenyen Marko és van Lennep hibátlanul teljesített. A fehér, kék-piros csíkos 22-es rajtszámú Porsche végig uralta a mezőnyt, és az akkor felállított rekordtáv – 5335 kilométer – egészen 2010-ig megdönthetetlen maradt.

