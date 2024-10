Egy 1948-as Jaguar XK120 súlyos balesetet szenvedett Salzburg közelében, amikor egy figyelmetlen sofőr belerohant. A szemtanúk szerint a balesetet okozó autós, aki állítólag mobiltelefonját használta vezetés közben, áttért a szembejövő sávba, és frontálisan ütközött a klasszikus brit roadsterrel.

Helyi hírportálok beszámolója szerint a balesetet egy magyar hölgy okozta.

Az ütközés következtében mindkét autóban jelentős károk keletkeztek.

Az olasz autósok, akik a Jaguarban ültek, hevesen próbálták számon kérni a történteket a sofőrön. Az egyik férfi idegesen kérdezte a balesetet okozó nőt: „Miért telefonálsz vezetés közben?” A nő elnézést kért, és azt mondta: „Épp most hívtak.” Szerencsére személyi sérülés nem történt, de az kérdéses, hogy a durván 100 millió forintot érő, alumíniumkarosszériás XK120 helyrehozható-e…

A Jaguar épp tesztkörön volt, mert állítólag a 2025-ös Mille Miglia versenyre késztik fel.

A woman who was on the phone and not paying attention to the road drove into a Jaguar XK120 and totaled it. pic.twitter.com/8LXoLstODL

