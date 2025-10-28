Hihetetlen balesetben hunyt el egy hölgy Franciaországban, a saját autója ölte meg miközben azt takarította.

A belga származású Bernadette Delmotte tíz éve költözött Bissy-sur-Fley faluba, a 60 éves coachot ott érte a halál idén június 13-án. A hölgyet a barátai várták vendégségbe aznap, de amikor nem jelent meg, és elérni sem tudták, otthonában keresték fel, ahol szörnyű látvány fogadta őket: Delmotte egyik karja és feje a Fiat 500-asának belterében, az ablak által beszorítva, élettelen teste az ajtón kívül lógott.

A helyszínre érkező rendőrök sem láttak még ilyet, a barátok, a család elsőre idegenkezűségre gyanakodtak, arra gondoltak”, hogy a hölgyet ki akarták rabolni, esetleg „egy őrült” végzett vele így.

A nyomozás, a halottkémi vizsgálat végül néhány hete hozott végleges eredményt: az idegenkezűséget kizárták, a halál okaként pusztán a mechanikai fulladást jelölték meg. A baleset valószínűleg úgy történt, hogy takarítás közben a Fiat 500-as hátrafelé kezdett gurulni, ezért a nő behajolt az ablakon, hogy aktiválja a rögzítőféket, ám közben az ablakemelőt is aktiválta, és már nem tudta időben kihúzni a teljes felsőtestét, az ablak éle pont a nyakát nyomta össze.

Sajnálatos eset, persze érdemes kiemelni, hogy az áldozat több hibát is elkövetett: a rögzítő-/kézifék nem volt aktiválva, a lejtős beállón, ráadásul az autóra rá volt adva a gyújtás – másképp nem mozdulhatott volna az ablak.

Jegyezzük meg, hogy az ilyen és ehhez hasonló, akár kevésbé súlyos balesetek elkerülésére már régóta léteznek a becsípésgátló biztonsági megoldások, az Európai Unió már egy 2004-es direktívájában szabályozta, hogy 100 N/mm-es ellenállás esetén az ablakemelőnek le kell állnia és vagy a megelőző pozíciójába vagy legalább 200 mm-es rést hagyva kell visszamennie. A tagországok nemzeti típusengedélyeinek kiadásánál nem kötelező ehhez igazodni, azt pedig nem tudjuk, hogy mikori volt a érintett Fiat 500-as, valamint eredetileg hol helyezték forgalomba.

A hírek szerint az áldozat fivére, Francois levélben kereste meg az olasz gyártót, hogy tájékoztassa őket a balesetről. „Nem kártérítésre hajtok, a nővéremet már az sem hozná vissza, egyszerűen szeretném, ha elgondolkodnának azon, hogyan előzhetők meg a további hasonló tragédiák” – idézte a Franceinfo a férfit.