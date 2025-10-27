Érdekes dologra hívta fel a figyelmet az Egyesült Királyság egyik legnagyobb autóklubja, a The AA a figyelmet. 2022 óta gyűjtött adataik szerint

az őszi óraátállítás utáni három hétben 11 százalékkal nőttek a balesetszámok

az óraállítás előtti időszakhoz képest a délután 4 és 7 órai időszakban. Jelentős, szemmel látható érték ez, mely újabb érvként szerepelhetne az óraállítás eltörlése mellett. A rendszert azért vezették be a 20. század elején, hogy ezzel spóroljanak energiát, azonban mára ennek jelentősége rendkívül alacsony, cserébe viszont megzavarja az emberek alvási ciklusát és több vonat menetrendjébe is belekavar.

“Az órák visszatekerése után a megszokott esti forgalmi dugókat balesetóráknak is nevezhetjük a következő hetekre” – fogalmazott az autóklub egyik szakembere a Daily Mail megkeresésére. “Rengeteg ütközés elkerülhető lenne ezek közül a járművek ellenőrzésével vagy azzal, ha felkészülnek a sofőrök az őszi vezetésre.

A The AA szerint a baleseti tényezők közül a zordabb időjárási viszonyok, az alacsonyabban tűző nap és a hosszabb sötét időszak emelhetőek ki, azaz csupa olyan dolog, mely a láthatóságot rontja.

A lap megkereste az egyik biztosítót is, akik szintén arról számoltak be, hogy ugrásszerűen megnő a balesetek száma az óratekerést követően, noha pontos számokat ők nem közöltek.

Nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy a magyarországi helyzet is hasonló legyen, bár a téma kapcsán évekkel ezelőtt azt közölte az Országos Rendőr-főkapitányság, hogy nem látszik semmilyen összefüggés az óraátállítás és a balesetek száma között.