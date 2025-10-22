Egy karika a Sárkány farkán (The Tail of the Dragon) – szinte minden amerikai autóbolond bakancslistáján szerepel. Ez egy olyan aszfaltcsík, ami 11 mérföldön, azaz nagyjából 18 kilométeren 318 kanyart ígér. De van, aki úgy tér haza, hogy azt kívánja, bárcsak soha ne vállalkozott volna a kalandra.

Az elmúlt napokban több videó is felkerült a YouTube-ra, amelyeken egy piros Ferrari 458 Spider látható, amint a sofőr épp megbánja a kalandkeresést.

Van benne kihívás

A sofőr egyszerűen túl nagy tempót vitt be a rendkívül lassú fordulóba, de még így is megúszta volna a kalandot törés nélkül, ha a szemközti sáv üres. csakhogy ott egy U-Haul teherautó haladt éppen teljes nyugalomban, és szabályosan.

A sportautó – a Ferrari utolsó szívómotoros V8-as modellje – a teherautó bal hátsó sarkába csapódik, letépve a 458-as sárvédőjét és kiszakítva a bal első kereket. Kemény ár pár centis elcsúszásért.

Az ütközés akkora erejű volt, hogy a teherautó fara elemelkedett a földtől, és amikor pár méterrel arrébb visszaesett, egy pillanatra látszik, hogy a hátsó híd is elmozdult a helyéről.

A kommentelők a matricák alapján arra tippelnek, hogy a Ferrari bérelt lehetett. Ha így van, reméljük, a sofőr nem spórolt a biztosításon, szüksége lesz rá. Ugyanakkor a Ferrarit követő autók sora és a kanyarban elhelyezett kamerák mind valami szervezettebb eseményre utalnak, valószínűleg egy Dragon Rally-ra, amit márciustól novemberig minden hónapban megrendeznek.

Itt nem ritka az ilyesmi

Persze lehetett volna rosszabb is, mert messze nem ez a legbrutálisabb Ferrari-baleset, amit a szakaszon láthattunk. 2021-ben egy piros 488 Pista Spider – a 458-ast váltó modell pályára kihegyezett, nyitott változata – borult fel a kanyargós aszfalton és landolt a tetején.

Akkor a szemtanúk azt látták, hogy a Ferrari nagy sebességgel ráhajtott egy bukkanóra, aminek következtében a sofőr elvesztette uralmát a gép felett: