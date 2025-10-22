Szokatlan húzással próbál vevőket csábítani a Kia Finnországban. A márka az EV4 villanyautóira keres vevőket úgy, hogy limitált példányszámban

benzinszagú autóillatosítót adnak a kocsi mellé.

“Hiányzik a benzin illata és a benzinkútra rohangálás az elektromos átállás közepette? Itt a gyors segítség az elvonási tünetekre” – fogalmaznak bejegyzésükben.

A humoros ötlet helyi források szerint eredetileg egy finn importőrtől jött, aki összefogott egy parfümőrrel, és előrukkoltak a villanyautók mellé készült illattal. Az aroma a motorolajat juttatta az ember eszébe, de voltak benne fémes jegyek is – az összhatás olyan volt, mintha egy műhelybe lépett volna az ember. Ezt emelte végül magasabb szintre a Kia és csinálta meg a tükörre akasztható benzines illatosítót.

Abban nem vagyunk biztosak, hogy hosszú távon szívesen vezetnénk-e benzinszagban, az azonban biztos, hogy bizonyos illatok hatással lehetnek arra, hogyan vezetünk: