A következő napokban országszerte kora reggeli fagyokra lehet számítani – ilyenkor szinte minden autósban felmerül a kérdés: érdemes-e melegíteni a motort indulás előtt, és ha igen, mennyi ideig?

Kétségtelen, hogy ilyenkor sokkal kellemesebb úgy útnak indulni, hogy az autó utastere már finom meleg, és a fűtés leolvasztotta a jeget az ablakokról és tükrökről. Csakhogy ez a kis kényelem hosszú távon nemcsak a pénztárcát, hanem a környezetet is megterheli.

Pár évtizeddel ezelőtt a reggeli indítás még valódi kihívást jelentett – manuális szívatóval és különféle trükkökkel próbálták életre kelteni a motort. Ma már minden modern autó gond nélkül indul, így joggal merül fel a kérdés: van-e még értelme percekig álló helyzetben járatni a motort és jót tesz-e ez a kényelmi faktor hosszú távon autónknak? Alábbi videónkból ez kiderül:

Azt pedig csak kevesen tudják, hogy Ausztriában például tilos hosszabb ideig alapjáraton hagyni a motort – és a szabály megszegése komoly bírságot vonhat maga után.

Az indok egyszerű:

a felesleges járatás szennyezi a levegőt és zajterhelést okoz. 2018-ban például egy klagenfurti autóst 55 euróra (mintegy 20 ezer forintra) bírságoltak meg, mert túl sokáig hagyta járni a kocsiját indulás előtt.

Az osztrák autóklub (ÖAMTC) szerint még olcsón megúszta: a szokásos büntetés 100–200 euró között mozog, de akár 5000 eurós (1,8 millió forintos) bírságot is kiszabhatnak a hatóságok a szabály megszegőire.