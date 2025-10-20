Októberben egy úriember úgy döntött, hogy kerékpárral fedezi fel az M30-as autóutat. Nem bízta a véletlenre, halmozta az élvezeteket rendesen: a forgalommal szemben indult el a belső sávban, de itt még nem volt vége.

Egyszer csak – éppen az autópálya-kezelő kamerája előtt – megállt, majd a kerékpárral együtt átszenvedte magát az elválasztó sáv sövényén, és a pályán keresztbe, teljes nyugalommal átkerekezett a pihenőbe.

A kalandnak a helyszínre érkező útellenőr és a hatóságok közösen vetettek véget. Az MKIF Zrt. köszönetet mondott a rendőrségnek a segítségért.

A biciklis szerencséje, hogy nem találkozott például velük: