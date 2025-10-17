Képzeljünk el egyetlen utcát, amely olyan hosszú, hogy kényelmesen összeköthetné Európa két végét. Egy 1896 kilométeres aszfaltcsíkot, amely – ha ez nem lenne elég – majdnem négyszer hosszabb, mint nyugat-kelet irányban Magyarország. Hol bukkanhatunk rá erre a gigászra, és mi a neve?

A világ leghosszabb utcájaként a kanadai Yonge Street vonult be a köztudatba. Ez a lenyűgöző útvonal Torontóban, az Ontario-tó partjáról indul, és egészen a Simcoe-tóig, a Felső-Nagy-tavak kapujáig kanyarog. Egykor a Guinness Rekordok Könyvében is szerepelt, ám 1999-ben máig tartó vita robbant ki körülötte, és törölték a listáról. A rejtély nyitja pedig a mérés módszerének megváltozásában rejlik.

De miről is szól pontosan a vita? A Guinness zsűrije szerint a Yonge Street hosszát korábban hibásan állapították meg. A közel 1900 kilométeres adat úgy jött ki, hogy beleszámították az ontariói 11-es autópálya egy jelentős szakaszát is. Ha ezt levonjuk, az utca hossza drasztikusan, 86 vagy akár 56 kilométerre zsugorodik – attól függően, mennyire vagyunk nagyvonalúak.

Azonban még ha a legszigorúbb, csupán a torontói szakaszt jelentő 56 kilométeres hosszt vesszük is alapul, az eredmény akkor is tiszteletet parancsoló.

Gondoljunk csak bele: a híres chicagói Western Avenue mindössze 37, a Los Angeles-i Sunset Boulevard 35, a New York-i Broadway pedig csupán 33 kilométer hosszú. A kanadai óriással szemben a hazai leghosszabb, az Üllői út is eltörpül a maga 15 kilométerével.

A Yonge Street nemcsak útként funkcionált, hanem a fejlődés motorjává is vált: ez jelölte ki például a Northern Railway of Canada vasútvonal nyomvonalát is. Az utca fejlesztése pedig sosem állt le; a XX. század 30-as éveiben például egy olyan szakasszal bővült, amely később a 11-es autópálya északi részévé vált.