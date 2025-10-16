Van, aki szotyizik a volán mögött, vannak, akik telefonálnak, vannak dohányzók, és úgy tűnik, olyan is akad, aki ezeknél sokkal izgalmasabb dologgal üti el az időt egy torlódásban.

Egy ázsiai taxisofőr nem igazán zavartatta magát, simán benyomott egy kis pornót, hogy ne unatkozzon. Külön felhívjuk a figyelmet a befőttesgumiból készült telefontartóra.

Az még oké, hogy Ázsiában kicsit más kultúrája van az ilyen jellegű tartalmak fogyasztásának, de ez talán még náluk is kicsit meredek. Nem véletlenül vette fel egy másik autós.

De nem kell ennyire messzire menni egy bizarr autós történetért: nemrég Pécsen kaptak el egy férfit, aki rendszeresen autókkal közösült.