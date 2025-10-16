A Ford az ikonikus F-150 pickup 50. évfordulóját igazi „country” stílusban ünnepli. Az amerikai gyártó egy utahi kézműves műhellyel, az A Cut Above Buckles-szel fogott össze, hogy megalkossa a Truckle nevű, limitált szériás övcsatot, amely több, mint egy divatos kiegészítő.

A különleges darabot Andy Andrews, egykori rodeóversenyző és többszörös F-szériás tulajdonos tervezte, aki egyébként az International Rodeo Association (Nemzetközi Professzionális Rodeó Szövetség) hivatalos övcsat-készítője. Műhelye évtizedek óta készít ezüst- és bronzcsatokat, de olyat, mint a Truckle, eddig ők sem csináltak.

A csat előlapját egy aprólékos F-150 gravírozás díszíti, rajta a jól ismert Ford-logóval és az 1975-ös évszámmal, utalva a modell születési évére. A Truckle azonban nemcsak mutatós, hanem kifejezetten praktikus is:

az övcsat hátoldalának irányából helyehető be az autó kulcsa, amit így viselője szó szerint magán hordhat.

A Ford okoskulcs funkciói (kulcs nélküli nyitás és indítás) az övcsatba helyezve is működnek, mintha csak a zsebünkben lenne a kulcs.

Bár a Truckle eredetileg az F-150 évfordulójára készült, a 2018 utáni Mustangokkal, Bronco modellekkel és más Fordokkal is kompatibilis. A 200 dolláros ár (67 ezer forint) nem riasztotta el a rajongókat: az első szériát máris elkapkodták. A készítő azonban azt ígéri, hogy hamarosan újabb darabok érkeznek.