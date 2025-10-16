Örökös félelem használtautó-vásárlásnál, ha a kiszemelt példány számlálója nem annyi kilométert mutat, mint amennyit valójában futott, hanem kevesebbet. Eddig azt gondolhattuk, a visszatekerés veszélyével kevésbé kell számolni olyan patinás márkáknál, mint például a Lamborghininél, azonban egy friss történet alapján úgy tűnik, a luxussportautók piacát is utolérte a kellemetlen jelenség.

Egy 2023-as évjáratú Huracán Evo Spyderről derült ki az Egyesült Államokban, hogy visszatekerték az óráját – számolt be róla az Auto Bild. A 190 ezer dollárért, átszámítva csaknem 64 millió forintért meghirdetett autóról azt állították, 2100 kilométert tettek meg vele. Ilyen alacsony futásteljesítmény mellett még rá lehetett fogni, hogy tulajdonképpen új autóról van szó, ugyanakkor ez korántsem fedte az igazságot.

Ilyen a 640 lóerős Lamborghini – a képre kattintva galéria nyílik:

9 fotó

Új tulajdonosa a frissen vásárolt Lamborghinijével egy texasi szervizbe látogatott el, ott érte a nem várt meglepetés, miszerint valójában már 23 365 kilométeren, vagyis az eredetileg ismert érték több mint tízszeresén van túl az 5,2 literes, V10-es motorral szerelt, 640 lóerős Huracán. Nyilvánvalóan szándékos bütykölés állt az eltérés hátterében, de állítása szerint a kereskedő nem tudott róla.

A Lamborghini végül nagyjából 2,5 millió forintnak megfelelő összeg fejében új számlálót kapott, a pórul járt vevőnek pedig visszatérítették a pénzt és a szállítási költségeket – ezzel párhuzamosan a mostoha sorsú Huracán újra forgalomba került, de a történtek után aligha lehet újra elkérni érte az eredeti vételárat, ám az nem ismert, hogy mennyit fog veszíteni az értékéből.

