Ahogy beköszönt az ősz, a nappalok rövidülnek, a hőmérséklet csökken, és egyre több a csapadék – ezek a tényezők mind befolyásolják a biztonságos közlekedést. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a hideg időjárás nemcsak a járműveket, hanem a vezetőket is próbára teszi.

Az alábbi videóban a legfontosabb tanácsokat mondja el az egyenruhás úriember:

Az őszi hónapok reggeli óráira jellemző fagy, köd és nedves útburkolat, amely könnyen megtréfálhatja a sofőröket. Ilyenkor a legapróbb figyelmetlenség is komoly balesetet okozhat, ezért érdemes csökkenteni a sebességet, növelni a követési távolságot, és kerülni a hirtelen kormánymozdulatokat.

Az őszi közlekedés több türelmet és előrelátást igényel mindenkitől. Ne feledd, hogy a szabályok betartása nem a büntetés elkerüléséről, hanem az élet védelméről szól. Aki felkészülten és körültekintően ül autóba, nemcsak magát, hanem másokat is megóv a bajtól.