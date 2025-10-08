Garázsba beállni néha igazi kihívás: nehéz pontosan belőni, mennyi hely van még a falig, mielőtt a lökhárító vagy a rendszámtábla találkozna a vakolattal. Erre a problémára létezik egy zseniálisan egyszerű megoldás:

állj be a megfelelő pozícióba, majd lógass le a mennyezetről egy teniszlabdát úgy, hogy épp a szélvédőt érintse. Legközelebb, amikor beállsz, már csak azt kell figyelned, mikor kopogtatja meg a labda az üvegen — az a jel, hogy tökéletes helyen vagy, nem kell tovább gurulni.

Olcsó, hatékony és garantáltan festéknyom-mentes parkolás – de inkább mutatom!

Persze ha van tolatóradar az autódban, netán kamerával együtt, akkor nincs ilyen problémád.

A galériában pedig még találsz néhány okos megoldást:

