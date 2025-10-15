Tavaly márciusi balesete után több mint 18 hónapon át menekült a rendőrök elől egy brit TikTok-influenszer, Harrison Sullivan – akit a közösségi platformon HSTikkyTokky néven ismernek –, holott még 2024 novemberében jelenése lett volna a városi bíróságon. Ahelyett azonban, hogy választ adott volna az esettel kapcsolatban felmerült vádpontokra, a Közel-Keleten utazgatott. A 24 éves férfit végül múlt hét pénteken tartóztatták le, miután visszatért az Egyesült Királyságba – írja a BBC.

Távollétében Sullivan többször is a rendőrökön, valamint a folyamatban lévő nyomozáson gúnyolódott. Videóiban annak látszatát keltette, hogy Essexben tartózkodik, pedig voltak arra utaló jelek, amik alapján valójában több ezer kilométerre van az otthonától, még egy, influenszerek számára rendezett bokszmérkőzésre is hivatalos volt Katarban.

Rommá tört autó, hátrahagyott barát

A 2024 márciusában történt balesetben Sullivan McLarenje totálkáros tört, miután a tartalomgyártó hátulról egy Audinak ütközött. A férfi ráadásul nemcsak a lila 720S-t hagyta maga mögött, hanem barátját, az ugyancsak influenszerként tevékenykedő General G-t is, aki sérülten kászálódott ki az anyósülésről. Sullivan gyalog menekült el a baleset helyszínéről.

Sullivant már az első tárgyalása után előzetes letartóztatásba helyezték, a veszélyes vezetés mellett olyan vádpontok miatt kell felelnie, mint a cserbenhagyásos baleset okozása, a vezetés közbeni mobiltelefon-használat, valamint a kötelező biztosítás nélküli járműhasználat.

A jogi hercehurcái ellenére Sullivan korábban azt állította, hogy az online vállalkozásai révén évente több mint 25 millió dollárt keres, ami a mostani árfolyamon csaknem 8,4 milliárd forintnak felel meg.

