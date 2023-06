100 millióért szabad préda az F1-es pilóta sportkocsija

Két éven át versenyzett a McLaren kötelékében Daniel Ricciardo, a 2021-es Olasz Nagydíj aratott győzelmén kívül azonban nem sok örömét lelte a wokingiaknál eltöltött időszakban. Az idei évre ki is szorult a Forma-1-ből az ausztrál, és jelenleg a Red Bull harmadik számú pilótájaként vár a lehetőségre, hogy 2024-ben visszatérhessen.

Mielőtt viszont újra az aktív F1-es mezőny tagja lenne, megválik a McLaren 720S Spiderétől, amit az AutoTrader oldalán hirdettek meg az Egyesült Királyságban. A hirdetés szövegében az áll, hogy a 2022-es szezon folyamán végig használta a Lantana névre keresztelt lilában pompázó, kétüléses sportautót, de azt homály fedi, hogy Ricciardo maga vette-e az autót, vagy a McLaren ajándékozta neki.

my favorite genre of daniel ricciardo pics 🔥 that sexy mclaren 720s 💜 pic.twitter.com/0Kl8K9BYcR

— ece ③ (@ricciardopics) July 18, 2021