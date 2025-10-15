Szokatlan potyautasokat fedezett fel egy mozdonyvezető Németországban: október 14-én, kedden három csirke költözött be az Essenből Kölnbe tartó S-Bahn első osztályú kocsijának egyik fülkéjébe a reggeli csúcsforgalomban.

Jókora felfordulást csináltak a szárnyasok, ugyanis a járatot „a fülke szükséges tisztítása és fertőtlenítése miatt” törölni kellett – közölte a Deutsche Bahn vasúttársaság a német RTL, mely arról számolt be, hogy az eset miatt teljes káosz alakult ki a vasúti közlekedésben.

A rendbontásról a Deutsche Bahn a Facebook-oldalán is megemlékezett, ott azonban csak annyit fűztek hozzá, hogy „legalább főtt tojás nincs a vonaton”.

A csirkéket a helyszínre hívott rendőrök szállították le a vonatról. Az ügyben „vasúti létesítmények szennyezéséhez köthető közigazgatási szabálysértés” miatt indítottak nyomozást. A közlekedési társaságtól bekért térfigyelő kamerás felvételek elemzése már folyamatban van.

Ami az „elkövetők” sorsát illeti: őket a kölni tűzoltók az egyik helyi állatmenhelyre vitték. A csirkék jól vannak, emellett a tűzoltóság szóvivője humorosan megjegyezte azt is, hogy „kotkodácsolnak, és valószínűleg iszonyúan jól szórakoznak a kalandjukon”.

