A balesetmegelőzési kampányok egyik fő motívuma az elrettentés. Ezért helyeznek roncsokat a balesetveszélyes szakaszok mellé, ezért futott nagyot a biztonsági övről szóló híres kampány, ahol túlélők mutatták meg a testüket egy baleset emlékét felidézve.

Visszafogottabban, de hasonló elven működik egy új gyalogátkelőhely Törökországban.

Ez a furcsa felfestés nem csupán a járókelők biztonságos közlekedését hivatott biztosítani, hanem a török baleset-megelőzés egyik legfrissebb kampányelemeként is funkcionál. A zebra annyiban emlékeztet a hagyományos átkelőhelyekre, hogy fehér sávokból áll,, azonban az egyes útburkolati jelek hossza eltérő.

Ennek oka, hogy a csíkok egyben egy statisztikai adatot mutató táblázat oszlopai is. Évről évre mutatják mennyi gyalogos hal meg közúti szerencsétlenségben. Az egyes fehér sávok ugyanis az egy esztendő alatt közúti balesetben elhunyt gyalogosok számát jelképezik, ezért változó a hossz évenként.

Ez a kreatív közlekedésbiztonsági kezdeményezés az „Állj meg a zebra előtt, állítsuk meg a baleseteket!” elnevezésű kampány része, amely a helyi közigazgatás egy reklámügynökség közreműködésével indult el 2025. szeptember 24-én.

A projektet egy szomorú statisztika hívta életre: az elmúlt tíz évben több mint 20 000 gyalogos vesztette életét Törökország útjain, ami évente átlagosan több mint kétezer halálos kimenetelű gázolást takar. A tuzlai önkormányzat szándéka egyértelmű: tudatosítani a járművezetőkben és a járókelőkben az emberi élet törékenységét és a szabálykövetés fontosságát, hiszen az elsőbbség megadása a kijelölt átkelőhelyeknél életeket menthet.

Így az útburkolati jel egyszerre szolgál vizuális és elgondolkodtató üzenetként minden közlekedő számára.