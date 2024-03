Tavaly decemberben súlyos baleset történt egy solymári zebránál, amikor egy autós két, szabályosan közlekedő gyalogost ütött el. Csodával határos módon túlélték, egyikük könnyebben, míg a másik nő súlyosan megsérült.

Sajnálatos módon azóta sem lett jobb a helyzet, több kirívó esettel is találkoztak a rendőrök mostanában különböző településeken (Pomáz, Érd, Pilisvörösvár) ahol a szabálytalanul közlekedő sofőrök néhány hónap leforgása alatt majd’ tucatnyi embert sodortak vagy ütöttek el a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken.

Ezen balesetek visszaszorítása érdekében sajátos akciót indított a pest vármegyei rendőrség: drónnal, fedélzeti és testkamerával indultak a balesetek szempontjából kiemelten veszélyeztetett helyekhez, ahol négy alkalommal, 12,5 órán át figyelték a forgalomban résztvevőket. Az autósok közül 87 közlekedett szabálytalanul, akik összesen közel 2 millió forint bírságot kaptak.

Szóval elég lesújtó az eredmény, így mi is úgy érezzük, nem árt átismételni, mit is mond a KRESZ, ha gyalogosátkelőhöz érkezünk járművünkkel.

A KRESZ 43. §. (1) bekezdése szerint:

Kijelölt gyalogosátkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel – kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is – elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű bekanyarodik.

A hatályos KRESZ-előírások szerint a jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy adott esetben a gyalogos részére elsőbbségadási kötelezettségének maradéktalanul eleget tudjon tenni. A „fokozott óvatosság” fogalma azonban mindenkinek mást jelent. Amíg egyes járművezetők gázelvételt, vagy lassító fékezést alkalmaznak, és felkészülnek arra, hogy a járművel – amennyiben az szükséges – a zebra előtt meg is tudjanak állni, addig mások gyakorlatilag semmit nem tesznek, jó esetben beérik azzal, hogy jobban figyelnek – mindezt persze anélkül, hogy a sebességüket csökkentenék.

A sebesség helyes megválasztása a zebra megközelítésekor alapvető fontosságú. Ha gyalogos érkezik a zebra felé, akkor időben lassítsunk, felkészülve arra, hogy elsőbbségadási kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tudjunk tenni. Mert hát a gyalogosok a legsérülékenyebb résztvevői a közlekedésnek. Azt is várjuk meg, míg a gyalogos fellép az úttestről a járdára, soha ne próbáljunk meg mögötte elhaladni (kiszámítva azt, hogy úgysem ütjük el őt, hiszen a megijedő gyalogos meg is torpanhat), és ne is kényszerítsük őt gyorsabb áthaladásra. Mert amellett, hogy ez súlyosan jogsértő magatartás, lehetséges, hogy a gyalogos nem is képes gyorsabban haladni!

Végezetül nem árt tudni, hogy abban az esetben is kötelesek vagyunk mindent megtenni a balesetek elkerülése érdekében, ha a gyalogos nem védett helyen halad át az úttesten.