Egy motoros rendőr sisakkamerája rögzítette, ahogy egy autóban két gyerek utazott az anyósülésen – biztonsági öv és gyerekülés nélkül.

A rendőrség az eset kapcsán megjegyezte, hogy ütközés, vagy akár egy hirtelen fékezés miatt is veszélybe kerülhetett volna a gyerekek élete a felelőtlen sofőr miatt. “Nem a büntetés a célunk! Az életük számít!” – tette hozzá a rendőrség.

a videó a hirdetés után indul

Az eset tanulsága, soha ne engedd, hogy gyermeked öv nélkül vagy gyerekülés nélkül utazzon! Egy pillanatnyi figyelmetlenségből is örök életre szóló tragédia lehet.

Európa, egyben a világ egyik legelismertebb autóklubja, a négykerekűek mellett az abroncsokat és egyebeket is rendszeresen és megbízhatóan tesztelő német ADAC ezúttal a gyereküléseket vizsgálta meg: