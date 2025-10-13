Hat évig nem találtak fogást a rendőrök a vörös fantomként elhíresült sofőrön, aki együléses versenyautójával visszatérő vendégnek számított a csehországi autópályákon. Ugyan korábban is ott volt a radarjukon volt a most 51 éves sofőr, az ügyében sokáig azért nem volt áttörés, mert a bukósisakja miatt nem tudták bizonyítani, hogy valóban ő ült a volán mögött.

Többször az utóbbi hónapokban is felbukkant, végül szeptember elején fogták el, miután több szemtanú is látta a D4-es autópályán. Azonnal több járőrt és egy rendőrhelikoptert is mozgósítottak a bejelentések hatására, onnantól pedig 15 percen belül elkapták az ál-Forma–1-es autó gazdáját.

Nagyjából egy hónap alatt befejezték a nyomozást, az ügyet pedig a felvételekkel és a tanúvallomásokkal együtt adták át az illetékes hatóságoknak. Korábbi közleményét azzal egészítette ki a rendőrség, hogy a sofőr legsúlyosabb következményként

4-10 ezer cseh korona – átszámítva mintegy 65-160 ezer forint – összegű pénzbüntetéssel,

hat büntetőponttal,

valamint 6 hónaptól 18 hónapig terjedő eltiltással számolhat

– mindezt úgy, hogy több szabálytalanság is a Forma–1-es fantom rovásán van, kezdve azzal, hogy olyan járművel vett részt a forgalomban, amely nem alkalmas a közúti használatra, továbbá rendszámtáblája sincsen.

Nagy port kavart a fejlemény az esettel kiemelten foglalkozó cseh sajtóban: a lehetséges szankciókat például az Autojournal.cz úgy véleményezte, hogy azokkal a törvénytisztelő sofőröket gúnyolják ki – vette észre az Auto Świat.

Az ügynek ráadásul koránt sincs vége, ugyanis a kísérő konvojt is vizsgálják, igaz, a hatóságok felé még csak az egyik jármű sofőrjének szabálytalanságait jelentették.

Sokáig 2000-es évekbeli Forma–1-es Ferrarinak hitték azt az autót, ami már évek óta a sztrádák réme volt, pedig valójában egy, a GP2 – mai nevén: Forma–2 – második, 2008 és 2010 közötti generációjából származó modell. Karosszériáját a Dallara gyártotta, alatta pedig egy Renault eredetű, 4,0 literes V8-as blokk található, igaz, hivatalosan a Mecachrome szállította a több mint 600 lóerős erőforrást.

Habár hamarosan kísérleti jelleggel 150 km/órára emelik a sebességhatárt egyes autópálya-szakaszokon Csehországban – mint arról korábban a Vezess beszámolt –, mondani sem kell, hogy az egykori GP2-es technika a 2,9 másodperces gyorsulásával (0–100 km/óra) és a 325–330 km/óra körüli végsebességével képes jócskán túlszárnyalni ezt az értéket.