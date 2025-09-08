2019 óta rendre felbukkan a cseh autópályákon a vörös fantomként elhíresült sofőr, aki mostanáig főként arról lehetett felismerni, hogy egy Forma–1-es autó látszatát keltő együléses versenyautóval száguldozik.

Az elmúlt években a rendőrség annak ellenére nem tudott mit tenni a férfi ellen, hogy 2022-ben egyszer már megtalálták, azonban a bukósisakja miatt akkor sem tudták bizonyítani, hogy valóban ő ült a volánnál. Az illető ezek után tovább kísértette a sorsot, így még néhány héttel ezelőtt is látták, ám vasárnap reggel, miután több bejelentést is kaptak, a hatóságok sikeresen elfogták.

A cseh rendőrség közleménye szerint a szemtanúk először egy Dobříš melletti benzinkúton, majd a D4-es autópályán Příbram irányába száguldva látták. A bejelentések hatására azonnal több járőrt és egy rendőrhelikoptert is mozgósítottak, aminek köszönhetően 15 percen belül Buk falujában, az otthonától nem messze megállították a sofőrt. A helyszínen egy 51 éves férfit azonosítottak, akinek mind az alkohol-, mind a drogtesztje negatív lett.

Bevitték ugyan a helyi rendőrkapitányságra, a kihallgatásán nem kívánt nyilatkozni, ezért a rendőrség az illetékes közigazgatási hatóságoknak adta át az ügyet. Amennyiben bebizonyosodik a bűnössége, több ezer koronának megfelelő bírságot – egy korona a mostani árfolyamon nagyjából 16 forintnak felel meg – szabhatnak ki rá, továbbá a vezetéstől is eltilthatják.

A sokáig 2000-es évekbeli Forma–1-es Ferrarinak hitt autó valójában egy, a GP2 – mai nevén Forma–2 – második, 2008 és 2010 közötti generációjából származó modell volt, melynek a karosszériáját a Dallara gyártotta, ami alatt egy 4,0 literes, bő 600 lóerős V8-as blokk található, mely bár Renault-eredetű volt, a Mecachrome neve alatt szállították.

Mondani sem kell, hogy a 0-ról 100-ra 2,9 másodperc alatt gyorsuló, akár 325–330 km/órás sebességre képes versenygép nem alkalmas a közúti közlekedésre – ez szúrta a hatóságok szemét is az elmúlt hat évben. Mint azt kiemelték,