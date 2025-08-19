2019-ben bukkant fel először a cseh autópályán az első pillantásra ezredforduló utáni, schumacheri-räikköneni Forma-1-es versenygépnek tűnő autó.

A valójában ferrarisra festett 2008-as GP2-es (a Forma-2 elődje) autó természetesen nem vehetne részt a közúti forgalomban, ezért a rendőrök már akkor elkezdték keresni, egy 2022-es eset után pedig, bejelentések alapján meg is találták az akkor 45 éves férfit, ám a sisak miatt bizonyítani nem lehetett, hogy ő ült a volánnál.

Csak szeretne Ferrari lenni – GP2/08 A 2005-ben indult GP2-es utánpótlás-széria második generációs versenyautója volt, melyet három szezonon keresztül, 2010-ig használtak. Az egyenautó kasztniját az olasz Dallara gyártotta, míg a hajtást a Renault-eredetű, Mecachrome néven szállított 4 literes, 10 ezres fordulatig is elpörgő, bő 600 lóerős V8-as biztosította, melyhez hatfokozatú szekvenciális váltó társult. Az versenygép 2,9 másodperc alatt tudott 100 km/órára gyorsulni, a 200-ig 6,6 mp kellett neki, végsebessége 325-330 km/óra körül volt.

Az autópályán repesztő vörös formaautóról minden alkalommal számos felvétel készült, ám az aszfaltbetyár most még magasabbra tette a lécet: néhány napja újra nekifutott – hogy valójában ki vezetett, most sem tudhatjuk –, és maga készített fedélzeti kamerás videót a csapatársról.

A helyszín egyébként – a tábláról is jól kivehetően – újra a közép-csehországi Dobris környéki szakasz, korábban is ugyanitt vonult a kamu-F1-es.

A felvételen feltűnik egyébként egy Lamborghini Murcielago, valamint a készítővel szinte biztosan egy társaságba tartozó, kanárisárga Mercedes AMG GT R is – utóbbiból filmezték az egész kalandot.

Az autó első feltűnése: