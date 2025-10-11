Egy Vas vármegyei városban történt közlekedési baleset utóélete kerül majd bíró elé -írja a 112press. Mint a lap beszámol róla, egy bódult férfi az autójával áthajtott egy kereszteződésen, majd az útról letérve kitört egy fémből öntött gömb díszítőelemet, a másodikon viszont fennakadt a gépkocsi, ami így forgalmi akadályt képzett.

A sofőr próbált elhajtani, ám ebben egy férfi megakadályozta, kivette az autóból az indítókulcsot.

A helyszíni szemle után műszaki mentő daruval emelte le az autót a masszív díszről. A sofőr akkor éppen vérvételen volt. Mivel a bódultságát nem csak a látottak igazolták, ezért a vezetői engedélyét bevonták a rendőrök.

A 112press információi szerint a gépkocsinak nem volt érvényes műszaki engedélye.

Innen indult be igazán a történet, ugyanis néhány órával a baleset után a tűzoltóság előtt megjelent a műszakival nem rendelkező autót immár jogosítvány nélkül vezető férfi

A rendőrségről kiengedett férfi feldúltan közölte a tűzoltókkal, hogy kárt tettek a gépkocsijában. Ezért a kár kifizetését kérte, ellenkező esetben feljelentést tesz.

Nem a levegőbe beszélt, mivel nem kapott pénzt, ezért megtette a feljelentését. Úgy tudni egymillió forintra tart igényt a gépkocsi sárvédőjében okozott kárért. Állítólag az autó teljes értéke nem éri el ezt az összeget.

Novemberben várható az első tárgyalási nap.