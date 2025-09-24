A világbajnok bokszoló most nem sportkarrierje miatt került a hírekbe, hanem azzal, hogy beperelt egy luxusautó-kereskedést, mert szerinte több mint félmillió dollárral túlárazva adtak el neki egy ritkaságnak számító Mercedes-Benz terepjárót.

A szóban forgó autó egy 2018-as Mercedes-Maybach G650 Landaulet (a G-osztály egy kabrió változata), amelyből mindössze 99 darab készült, és újonnan nagyjából 750 ezer dollárba került (250 millió forint). A 6.0 V12 motorral szerelt autó teljesítménye 630 LE, maximális forgatónyomatéka 1000 Nm.

Mayweather állítása szerint 2,25 millió dollárért (750 millió forint) vásárolt négy autót a kereskedőtől korábban, de ebből később hármat visszavett a kereskedő, a Maybach árát viszont nem akarták visszaadni és nem is fogadták el az elállást a vásárlástól, nem kellett nekik az autó. Ekkor kezdett utánajárni a dolgoknak Mayweather, és állítása szerint kiderült:

a kereskedő 728 ezer dollárért (242 millió forint) vette az autót, majd 1,2 millióért (400 millió forint) adta tovább a bokszolónak – vagyis a nyereség jóval meghaladta a Mayweather általa elfogadhatónak tartott mértéket.

„Nem volt gondom azzal, hogy haszonnal adja el nekem, de több mint félmillió dollárt kaszált rajtam. Ez már túlzás” – mondta a TMZ-nek Mayweather, aki azt is hozzátette, hogy a kocsi előéletével sem volt minden rendben, korábbi perekben is szerepelt, ráadásul bizonyos alkatrészeket kicseréltek rajta.

Az ökölvívó ügyvédei szerint a kereskedő tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az autó nem rendelkezik minden szükséges papírral és tanúsítvánnyal (például kilométeróra-igazolás, környezetvédelmi megfelelőség, vám- és műszaki engedélyek). Emiatt a keresetben a jogi költségek megtérítésén túl kártérítést is követelnek, a kereskedő üzleti gyakorlatát pedig „csalárdnak és rosszindulatúnak” nevezték.

Hogy a bíróság végül Mayweather javára dönt-e, egyelőre kérdéses. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy a világsztár bokszoló nem hagyja annyiban az ügyet – a per hosszú hónapokig, akár évekig is elhúzódhat, hacsak nem születik peren kívüli megegyezés.

