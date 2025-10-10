Kínában az egyhetes nemzeti ünnep vége valóságos közlekedési káoszt hozott az utakra: kedden annak ellenére elkerülhetetlen volt a többórás dugó, hogy az ország legnagyobb fizetőkapujánál mind a 36 sávot megnyitották – írja a Sun.

A hatóságok az októberi, több évezredes hagyományra visszatekintő őszközépünnep utolsó napján 120 ezer járműre számítottak az Anhuj és Csiangszu tartományokat összekötő vucsangi csomópontnál. Ahogyan arról a felvételek is árulkodnak, igencsak alábecsülték a várható forgalmat, ugyanis a dugó emberek millióit érinthette. Ezt támasztják alá a Kulturális és Turisztikai Minisztérium adatai is, melyek alapján az idei ünnepi időszakban 888 millió utazást regisztráltak, míg tavaly ugyanez az érték „csupán” 765 millió volt.

Kétségbeesésükben a hatóságok azt javasolták az embereknek, hogy keressenek alternatív útvonalakat, sőt, meghosszabbították a busz- és metrójáratok üzemi idejét Sencsenben, hogy így csillapítsák a forgalmat. Az egyik közlekedő megpróbálta viccesen felfogni a kialakult helyzetet, és azt mondta, nincs az a navigációs rendszer, ami ilyenkor ne bolondulna meg. „Azt mondta a GPS-em, hogy menjek, ahová akarok, csak hagyjam békén” – nyilatkozta a dugóról.

Bár a káoszról készült felvételek futótűzként söpörtek végig a médián és a közösségi oldalakon, meg kell jegyezni, hogy Kína több mint 160 ezer kilométer hosszú autópálya-hálózattal rendelkezik – ez a világon a leghosszabb, ami óriási előrelépés ahhoz képest, hogy 1988-ban még egyáltalán nem volt autópálya az országban.

