Évtizedes, ám annál furcsább szokásával borzolja a közlekedők idegeit egy férfi az Egyesült Királyságban: David Hampson 2014-ben kezdte el akadályozni a forgalmat egy swensea-i kereszteződés közepén állva, ahol a férfi azóta is visszatérő vendégnek számít. Hampson ezzel együtt a szigetország máig megoldatlan rejtélyei közé tartozik, ugyanis soha senkinek sem beszélt az indítékairól, illetve a szándékairól – beleértve a rendőrséget is.

Inkább hónapokon át börtönben ült, mintsem hogy megmagyarázza a tettét, viszont amint szabadon engedték, minden visszatért a régi kerékvágásba. Legutóbb júniusban verte ki a biztosítékot azzal, hogy a kereszteződésben állt egészen addig, amíg le nem tartóztatták. Ezúttal sem állt szóba a rendőrökkel, az ügyvédekkel, a bírókkal és az orvosokkal; még azután is hallgatott, hogy felhívták arra figyelmét, hogy ezzel csak ront a helyzetén – írja az Oddity Central.

Éveken át próbálták megfejteni hallgatásának okát is. A lehetséges forgatókönyvek között szerepelt az is, hogy rosszindulatból vagy akaratán, önhibáján kívül néma. Meghallgatták a kérdésben a börtönőröket, akik viszont azt állították, hogy Hampson beszélt velük, így a bíróságon azt a következtetést vonták le, hogy a férfi egyszerűen nem akart megszólalni.

Több bíró is pszichiátriai vizsgálatot rendelt annak érdekében, hogy rájöjjenek, mi motiválja őt a forgalomblokkoló magatartásra, azonban úgy, hogy Hampson nem beszélt, az orvosok sem jutottak sokra. Az orvosi dokumentáció alapján semmilyen pszichiátriai vagy más állapotot nem tudtak diagnosztizálni, így gyógyszeres vagy kórházi kezelést sem tudtak felírni a számára.

Tekintve, hogy az első eset óta 11 év telt el, és – leginkább a férfi némasága miatt – azóta is rettentően kevés információ áll rendelkezésre, a nyomozók sem tudnak mibe kapaszkodni, és így csekély az esélye annak, hogy valaha is megoldják ezt a rejtélyt.

