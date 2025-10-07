A Microsoft-társalapító milliárdos, Bill Gates mindig is imádta az autókat, különösen a Porschéket. Rengeteget halmozott fel a stuttgarti márka autóiból – a rajongása olyan típusokra terjedt ki, mint a 911, a 930, a 959, illetve a Taycan, de a gyűjteményét egy Ferrari 348 és egy golyóálló Volvo is tarkítja – írja a Supercar Blondie.

Gates a CBS-nek nyilatkozva beszélt arról, hogy a Porsche 911-esével egyszer egy 21 órás utat is bevállalt, ám nem jutott el zökkenőmentesen Új-Mexikóból Washington államába, mivel háromszor is gyorshajtáson kapták.

69 évesen azonban már eljártak felette ezek az idők. Szem előtt tartva a fenntarthatóbb közlekedést, nemcsak a jachtját cserélte le egy szén-dioxid-kibocsátás nélküli hidrogénüzeműre, de egy hozzá szokatlanul szerény autóba, történetesen egy mindössze 30 ezer dollár – átszámítva közel 10 millió forint – értékű, elektromos Fiat 500-ba ült át.

Van logikus magyarázat rá, miért egy teljesen hétköznapi Fiatot vezet az amerikai üzletember, aki egykor a világ leggazdagabb embere volt. Gates a mai napig előkelő helyen áll a listán, hiszen 115,1 milliárd dolláros vagyonával tizenharmadikként rangsorolták a Forbes 2025-ös kiadványában, ráadásul ajándékba kapta a cseresznyepiros 500e-t.

Bono, a U2 együttes kétszeres Golden Globe- és többszörös Grammy-díjas énekese adta neki az autót, ami nem pusztán születésnapi ajándék, de azt a közös küldetésüket szimbolizálja, aminek keretében az AIDS és más globális egészségügyi válságok vívnak Gates jótékonysági szervezetén (RED) keresztül.

Az 500e gyakorlatilag az alapítvány mozgó reklámjaként funkcionál, ugyanis a piros példányok eladásaiból származó bevétel egy része a Globális Alapba kerül.

