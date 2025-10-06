A szülők vezetési szokásai közvetlen hatással vannak gyermekeik jövőbeli közlekedési kultúrájára – sok esetben a rossz beidegződéseket, veszélyes viselkedést akaratlanul is továbbörökítve – hívja fel a figyelmet a jelenségre a Continental.

A vállalat már második éve indít országos figyelemfelhívó kampányt, hogy a balesetveszélyes viselkedésformák és a lehetséges következmények bemutatásával fejlessze a közlekedésbiztonságot a hazai utakon.

Felhívják a figyelmet rá, hogy a szülők számára sokszor már észrevétlen, megszokott rutinná váltak a mindennapi közlekedési szabálytalanságok, amelyeket a gyerekek – akik „szivacsként” szívják magukba szüleik viselkedését – mintaként továbbviszik.

Így viszont a rossz példák fennmaradása hosszú távon is veszélyt jelent a közlekedés biztonságára. Főként azért érdemes szembesíteni a közlekedőket a rossz közlekedési szokásaikkal, mert ezek gyakran olyan természetesek, hogy már észre sem veszik őket: az agresszív vezetési stílus, a buszsáv szabálytalan használata vagy a volán mögött is előkerülő okostelefon pedig éppen ilyen gyorsasággal válnak normálissá a mögöttük utazó gyermekek számára.

„A gyerekek elsősorban a szülői mintákon keresztül ismerik meg a körülöttük lévő világot – nem csak otthon, hanem az utakon is. Ha ők azt látják, hogy a közlekedési szabályokat rugalmasan értelmezzük, vagy figyelmetlenek vagyunk, akkor ezt fogják természetesnek tekinteni. Éppen ezért szeretnénk minden szülőt emlékeztetni: a felelősségünk túlmutat saját biztonságunkon, hiszen a következő generáció jövőjét formáljuk a példamutatásunkkal” – mondta Horti-Dávid Adrienn, a Continental délkelet-európai regionális marketingmenedzsere.

A Continental innovációi révén hosszú évek óta szolgálja a biztonságos közlekedést, mostani kampánya pedig emellett arra is emlékeztet, hogy a balesetmentes autózás a mindennapi döntéseinken is múlik. A vállalat ennek keretében arra buzdítja a szülőket, hogy felelősségteljes magatartással, jó mintát adva járuljanak hozzá a közlekedésbiztonság javításához Magyarországon – a mostani és a jövő generációi számára is.