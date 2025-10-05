Drasztikusan fellépnek a gyorshajtókkal szemben Lengyelországban: 2026 júniusáig 43 új szakaszos sebességmérő kamerát telepítenek a gyorsforgalmi utak mentén, az elsők már élesben működnek az A4-es autópálya Kąty Wrocławskie és Pietrzykowice közötti szakaszán – írja az Auto Świat.

Ott van a csavar a szigorításban, hogy a kevésbé forgalmas utakat is teleszórják a traffipaxokkal. Ezek közé tartozik a Varsót elkerülő 579-es út nemzeti parkon át vezető szakasza, ami a helyiek körében, nem hivatalosan „halálútként” emlegetnek. A gyorshajtók ugyanis komoly veszélyt jelentenek a Kampinos-erdőben élő jávorszarvasokra nézve: csak tavaly októberben hat esett halálos gázolás áldozatul, ez számít az elmúlt időszak fekete hónapjának.

Ez felkeltette a környezetvédők figyelmét is, akik egy saját sebességellenőrző akció keretében három óra leforgása alatt több mint 2200 gyorshajtót mértek be.

A közúti forgalomfigyelő rendszer bővítése egy közel 83,5 millió zlotys, átszámítva több mint 7,6 milliárd forintnak megfelelő mértékű beruházás keretében valósul meg. Ennek eredményeként 2026 végére 730-ra nő a sebességmérő készülékek száma, emellett 10 piros lámpánál és 5 vasúti átjárónál építik ki a megfigyelő rendszert.

A lengyelországi szisztéma átlagsebesség-mérésen alapul. Hatékonyságát igazolja, hogy a megfigyelt útszakaszokon – amikből 72 darab található ebben a rendszerben – az idei év első felében csaknem 264 ezer szabálytalanságot rögzítették. Ez a szám az új eszközök telepítésével várhatóan tovább fog növekedni.

Az elmúlt években a magyar utak mentén is gomba módjára szaporodtak a traffipaxok, azonban a kívánt hatást egyelőre nem érték el: