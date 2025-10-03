Egy kínai autós fedélzeti kamerás felvétele szolgál univerzális tanulsággal. Ez a baleseti videó mutatja meg, miért nem jó ötlet egy hosszú rakományszállító kamiont kanyarban előzni az autópályán.

Mi számít túlméretes rakománynak?

Az alaphelyzet egyszerű: ami nem fér bele a szabványos 40 tonnás össztömegbe, a 2,55 méteres szélességbe, a 4 méteres magasságba és a nagyjából 16,5-18,75 méteres hosszúságba (szerelvénytől függően), az hivatalosan is egy külön kategória a kamionok között. Túlméretes vagy túlsúlyos szállítmánynak minősül, és innentől kezdve teljesen más szabályok vonatkoznak rá.

Itt már pontos útvonalat kell kijelölni, lehetőleg éjjel, kis forgalmú időszakban kell közlekedni, és a legfontosabb: kell kísérőjármű. A közútkezelő ‒ amennyiben a közlekedésbiztonsági szempontok indokolják ‒ a jármű közlekedéséhez rendőri, illetve egyéb szakkíséretet is előírhat. A különösen nagyméretű, illetve nehéz szállítmányok célba juttatásánál szállítmányozó és járműkísérő irodák közreműködnek.

Az egyszerű útvonal-biztosítást figyelmeztető jelzéssel (sárgán villogó lámpa) ellátott járművek végezhetik. A szakkísérő autó a sárga figyelmeztető jelzésen kívül jogszabályban meghatározott, változtatható jelzésképű táblával is fel kell hogy legyen szerelve, melynek segítségével útvonal-biztosítás közben a forgalmat szükség esetén korlátozhatja is.

Ha megpillantunk egy ilyen kísérőjárművet, vagy maga a túlméretes rakományt szállító autó közeledik, akkor legyünk felkészültek, hogy lassítanunk, vagy lehet, hogy meg is kell állnunk, míg a különleges jármű elhalad.

A kísérőjármű figyelmeztethet arra is, hogy hajtsunk el az útról. Maradjunk türelmesek és ne idegeskedjünk, ha az utazásunkat túlméretes jármű lassítja. A túlméretes rakományhoz mindkét sávra szükség lehet a körforgalomban, ezért hagyjunk elegendő helyet a teherautó manőverezésére.

Ezeket mind figyelmen kívül hagyta egy kínai autós, aki egy (a túlméretes rakományok között is óriási) szélturbinalapátot akart megelőzni az autópályán, kanyarban. Ez már józan paraszti ésszel végig gondolva sem jó ötlet, hiszen ez a hosszú lapát nem kígyó, a kanyarívet nem fogja követni, így az előzés nagyon rossz döntés. Erre emberünk csak későn jött ár, és hezitált, majd fékezett: pont akkor, amikor nem kellett volna.

A vége egy elég komoly baleset, de szerencsére a katasztrófa nem következett be, ha maga a rakomány is az útra borul, az sokkal súlyosabb helyzetet eredményezett volna.

A túlméretes rakományok csúcsa: a turbinalapát

A szélerőművek lapátjai brutálisan nagyok, és egyre csak nőnek. Míg régebben 40-50 méteres lapátokról beszéltünk, a mai modern, szárazföldi erőművekhez már 70-90 méter hosszú, sőt, esetenként ezt is meghaladó lapátokat gyártanak. Egyetlen lapát fekszik egy szerelvényen, ami így hosszabb, mint egy tízemeletes panelház, ha elfektetnénk. Súlyra nem feltétlenül vészesek a méretükhöz képest – hála a modern kompozit anyagoknak (üvegszál, szénszál) –, de a puszta hosszúságuk minden eddigi logisztikai kihívást újraír.