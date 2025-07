Napjainkban gombamód szaporodnak a szélerőművek, a hatalmas, égig érő turbinák, amelyek gyártása, szállítása, összeszerelése embert próbáló feladat.

A turbina lapátjai tipikus túlméretes szállítmányok, célba juttatásukhoz precízen tervezett útvonal szükséges, szűk kanyarokban lehetetlen a 70-80 méteres rakománnyal elfordulni. Ilyen feladatokra specializálódott a vállalat, amely egy rendkívül informatív anyagot tett közzé a turbina lapátok közúti szállításának folyamatáról. A cég először a feladat léptékét vázolja fel.

4 fotó

A legfontosabb a pontos tervezés

Egyetlen turbinalapát hossza meghaladhatja a 76 métert. A legpontosabb összehasonlítási alap egy Boeing 747-800-as repülőgép, amelynek hossza szintén 76 méter, és számos turbinalapát ennél is hosszabb. A szállítójárműveknek tehát gyakorlatilag egy szélestörzsű utasszállító repülőgép hosszúságú rakományt kell közúton manőverezniük, beleértve a kanyarokat is. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a lapát profiljának magassága önmagában is meghaladhatja a hidak alatti áthaladási magasságot.

Természetesen, míg a lapátok kapják a legnagyobb figyelmet, egy szélturbina hengeres toronyszekciókból és a csúcson elhelyezkedő nagyméretű gondolából is áll. A toronyelemek átmérője teszi lehetetlenné az áthaladást a hidak alatt, míg a turbinák tetején található gondolák akár több száz tonnás, jelentős tömegű egységek is lehetnek. Más szavakkal, egy modern, nagyméretű turbina szállításának gyakorlatilag egyetlen eleme sem minősül „szokványos” fuvarfeladatnak.

A Freedom Heavy Hauling kiemeli, hogy emiatt az útvonaltervezés kritikus jelentőségű.

Külön erre a célra szakosodott csapatok mérik fel a lehetséges útvonalat a gyártóüzemtől a telepítési helyszínig. Ahogy a Schaeffler Tomorrow szaklap is megjegyzi, ez nem egyszerűen az útvonal bejárását jelenti; a csapat a legkisebb kockázatot jelentő nyomvonalat keresi. A szakemberek a szállítmány várható kanyarodási sugarainak ismeretében ellenőrzik a kanyarulatokat, hogy a szerelvény biztonságosan képes-e manőverezni.

Emellett felmérik a légvezetékeket, közvilágítási oszlopokat, jelzőtáblákat és minden egyéb tereptárgyat, amely a haladást akadályozhatja. A Freedom Heavy Hauling adatai szerint egy körülbelül 16 méter hosszú turbinalapátnak akár 76 méter széles térre is szüksége lehet egyetlen derékszögű kanyar teljesítéséhez. A földmérők radarral állapítják meg, hogy az útszerkezet elviseli-e a várható terhelést, majd térképező szoftverekkel szimulálják a teljes útvonalat.

A régi hidakkal is gond lehet

A cég hozzáteszi, hogy Amerikában számos régi híd található, amelyek – elhelyezkedésüktől függetlenül – szigorú tengelyterhelési korlátozásokkal rendelkeznek, amelyeket egy ilyen szállítás könnyen túllépne.

A felmérő csapatok az elérhető adatbázisokból azt is ellenőrzik, hogy a szállítás tervezett időpontjában várható-e útépítés az érintett területen. A Schaeffler Tomorrow szerint amennyiben a szállítmány egy előre nem látott építkezésbe ütközik, nincs lehetőség a visszafordulásra. A rakomány a helyszínen marad, amíg az áthaladás szabaddá nem válik.

Mindezeken felül az útvonaltervezésnek emberi tényezője is van. Nem mindig lehetséges elkerülni egy városközpontot vagy a légvezetékekkel átszőtt területeket. A turbinaalkatrészek átnavigálása lakott területeken időigényes, és szükségessé teheti a helyi közműszolgáltató bevonását a légvezetékek ideiglenes eltávolítására vagy a közvilágítási oszlopok bontására.

Mindez időt vesz igénybe, és ideiglenes útlezárásokat, valamint tereléseket tehet szükségessé. A vállalat azt is megjegyzi, hogy egy városon belüli mozgatást inkább nappalra időzítenek, mivel a gépek hangos zaja éjszaka zavarná a lakosságot.

Európában, amennyiben a szállítás autópályán történik, az jellemzően késő éjjel zajlik, a forgalom csökkenése után. Ez magyarázza, miért lehet napközben autópálya-pihenőkben parkoló turbinalapátokkal találkozni. Ez a videó demonstrálja, hogy ezeknek a speciális szerelvényeknek még egy autópályára való felhajtás is milyen rendkívül szűkös és precíz manővert igényel.