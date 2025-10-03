Nagy port kavart, amikor a tavalyi év elején a helyiek a magas zajszintre mutogatva akarták bezáratni a legendás Laguna Seca versenypályát, ám nem érték el a céljukat a perrel. Az 1957 óta alapított létesítmény a mai napig zavartalanul működik, igaz, az elkövetkező időszak fejlesztései során kiemelt szerepet kap a zajszigetelés javítása.

A kaliforniai aszfaltcsík kálváriája már nem ismétlődhet meg Észak-Karolinában, ott ugyanis nemrégiben elfogadták a 926-os számú törvényjavaslatot, ami „a versenyzéshez való jog védelméről” rendelkezik.

Az új törvény szeptember 30-án lépett életbe, és amellett, hogy konkrétan meghatározza a versenypálya fogalmát, kimondja, hogy

azon létesítmények 3 mérföldes – azaz 4,83 kilométeres – sugarában, melyek rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, nem indíthatnak pert a környező ingatlantulajdonosok azért, mert túl hangosak a versenyek.

Ugyanez abban az esetben is igaz, ha a versenypálya hamarabb épült meg, mint maga az ingatlan – írja a The Drive.

Az állam vezetésétől egyáltalán nem mondható meglepőnek a lépés, hiszen a NASCAR-ban is komoly jelentőséggel bíró Észak-Karolinában komoly bevételi forrást jelent a motorsport: a törvényhozók szerint évente 3,82 milliárd dollárral, átszámítva mintegy 1265 milliárd forinttal járul hozzá a gazdasághoz, és közel 20 ezer ember megélhetését biztosítja.

Tegyük hozzá, hogy Magyarországon is érvényben vannak bizonyos zajkorlátozások, amik miatt például endurance-versenyt csak komoly kompromisszumokkal lehet rendezni, mint azt a 2021-es hungaroringi 12 órás példája is mutatja, melyen a Vezess is jelen volt: