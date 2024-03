Mint arról korábban a Vezess beszámolt, példátlan pert indítottak a környékbeliek a Laguna Seca versenypályával szemben. Azt nehezményezték, hogy az elmúlt években lényegesen nőtt a versenyek és az azon kívüli pályanapok száma, ami a térségben jelentős zajszint-emelkedést eredményezett.

A világszerte ismert kaliforniai aszfaltcsík még 1957-ben nyitotta meg a kapuit, tehát jóval azelőtt, hogy a lakók – legalábbis a többségük – odaköltözött volna, magyarán évtizedeket késett a felismerés, hogy egy versenypályán versenyezni is szoktak, és bizony, némi „zajjal” is jár. Még januárban terelte jogi útra a sérelmeit a Highway 68 nevű koalíció, a fellázadt lakók próbálkozása azonban nem ért célt, vagyis nem fogják betiltani a versenyeket a Laguna Secán – írja a CarBuzz.

Annak ellenére, hogy a pálya éves szinten 250 millió dolláros forgalmat generál, ami a mostani árfolyamon szerint 91,6 milliárd forintnak felel meg, az elégedetlen helyiek a zaj mellett azt is megpróbálták a pálya nyakába varrni, hogy a környéken nem megfelelő a vízminőség és a szennyvíz-elvezetés sem.

Bár a bíróság napokkal ezelőtti döntésének értelmében zavartalanul folytatódhat a 2024-es szezon a Laguna Secán, a megállapodás részeként alapos vizsgálatok és a zajszigetelés javítására irányuló, korábban is tervezett fejlesztések várnak a pályára. „Azt akarjuk, hogy olyan hellyé váljon a Laguna Seca, amilyennek mindig is szerettük volna” – kommentálta a fejleményeket Bruce Canepa, a Friends of Laguna Seca nonprofit szervezet alelnöke.