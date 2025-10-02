Az internetes hirdetési oldalak csodálatos helyek. Egy makulátlan Dodge Vipertől kezdve egy gyári állapotú Trabantig bármilyen furcsaságot és csodát megtalálhatunk. Ráadásul a számtalan félbehagyott és elfeledett vasnak köszönhetően ez a tökéletes hely, hogy megtaláljuk a következő, ígéretes projektautónkat. A Jalopnik stábja pedig most talált egy olyan hirdetést, ami mindezt egyesíti, méghozzá oly módon, ami már-már túl szép, hogy igaz legyen.

Miután majdnem egy évtizedig egy kaliforniai, nyugat-hollywoodi szállítókonténer fogságában raboskodott, ezt az 1968-as Pontiac Firebird kabriót újra felfedezte a tulajdonosa, és kitolta a napfényre. Bár a munka nincs befejezve, az autóhoz több mint nyolc éve nem nyúltak, és most új gazdát keres, aki újra előcsalogatja régi fényét.

Mielőtt évekre a konténerbe zárták volna, a tulajdonosa újrafényeztette az autót.

Bár a tető hiányzik, egy új vászontető és egyéb alkatrészek is járnak hozzá. A motorháztető alatt egy 5,7 literes, V8-as szív dobog, az órájában pedig 135 ezer kilométer van. Az ára: 22 500 dollár, vagyis 7,4 millió forint.

Ez a ’68-as Firebird, amelyet a General Motors őrült, 1950-es évekbeli gázturbinás koncepcióautóiról neveztek el, a sportos típus legelső generációjából származik. Az F-platformon osztozva a Chevrolet Camaróval, a Firebird volt a cég közös válasza a Ford Mustang kihívására.

Minden első generációs Firebirdet vagy sorhatos, vagy egyenesen a Pontiactól származó V8-as motorral szereltek. Ebben a gépben a nyolchengeres 265 lóerőt küld a hátsó kerekekre egy négysebességes, manuális váltón keresztül.

A tulajdonos nem tisztázta, hogy az autó indul-e vagy sem, és úgy tűnik, a belseje még hiányos. Az alkatrészek nagy része azonban eredeti, és a gazdája megemlítette, hogy a padlólemez rozsdamentes. Bár ez egy projektautó, úgy tűnik, közel áll a befejezéshez, és az új vállalkozóra már inkább csak legózás vár, nem komoly fejfájást okozó meló.