Autók, amelyeknek történetük van? Rengeteg. És amelyeknek nincs? Csak nagyon kevés. Ez az 1990-es évjáratú Trabant P601 S de Luxe az utóbbi, ritka kategóriába tartozik. Annak idején forgalomba helyezték, aztán egyszerűen soha többé nem használták.

Az eladó szerint ma mindössze kilenc kilométer (!) van a kilométer-számlálóban – és ez nem egy cserélt alkatrész, hanem a gyári óra.

Az autó úgy fest, mintha egyenesen a Merkúr-telepről tolták volna ki. A fényezés égkék és szinte teljesen makulátlan. A belső térben barna, gyakorlatilag érintetlen szövetkárpit fogad. Ráadásul a tárolásra is figyeltek, az egész autó olyan, mintha csak évtizedek óta készenléti üzemmódban várná a rajtot.

Ez a korabeli csúcsmodell, a 601 S de Luxe, amelyet olyan apró, de jellegzetes részletek tettek különlegessé, mint a dísztárcsák, az utasoldali kapaszkodók, a 12 voltos elektromos rendszer vagy a megvilágított kesztyűtartó – mindez az NDK-ban már komoly kényelmi extrának számított.

A technika a régi

A kultikus P601 a műszaki szerénység mintapéldánya: 0,6 literes, 26 lóerős kétütemű motor, négyfokozatú váltó és mindössze 600 kilogrammos súly. Semmi felesleges csicsa, semmi kényelem, semmi elektronika. Cserébe viszont ott a hamisítatlan Trabi-érzés: a jellegzetes kerepelés, a finom rángatás és a kék kétütemű füstfelhő. A kormányzás közvetlen, a futómű egyszerű, de robusztus.

A járművet a német ATF-Tuning GmbH kínálja eladásra, az ára 10 450 euró (kb. 4 millió forint). Egy átlagos P601-ért ez természetesen túlzás lenne. Azonban ez a példány minden, csak nem átlagos: gyári fényezés, eredeti belső tér, kilenc kilométer az órában – és semmi jele restaurálásnak vagy utólagos javításnak.

Az ár ezzel a Trabantok piacának legfelső szegmensébe pozicionálja az autót. A hétköznapi használatban lévő klasszikus Trabik piaci ára ennél jóval alacsonyabb, de a gyűjtői minőségű, ennyire alacsony futásteljesítményű, érintetlen darabok esetén mondhatni reális ez a vételár. Ha valaki renstaurálással akarná elérni ezt az állapotot egy leharcolt kocsinál, garantáltan magasabb lenne a végösszeg.