Körülbelül reggel 6 órakor, vasárnap szemtanúk riasztották a francia hatóságokat. Nem mindennapi látvány miatt telefonáltak: egy veszélyesen cikázó traktor jelenlétét jelentették az úton, Albert és Cerisy között – számolt be az AutoPlus.

A jelenet talán mosolyt fakaszthat, de a kockázatok nagyon is valósak voltak. Valójában a nehéz és nagy méretű járműnek semmi keresnivalója nem volt egy főúton ebben az időpontban. Pláne nem egy olyan sofőr kezében, aki láthatóan képtelen volt uralni a járművét.

A helyszínre siető csendőrök gyorsan megtalálták a traktort és könnyedén feltartóztatták. A sofőr a diszkóból tartott hazafelé, és a véralkoholszintje jócskán meghaladta a törvényben megengedett maximális értéket.

A férfi nem állt ellen az ellenőrzésnek, és beismerte, hogy traktorja volánja mögé ült abban a reményben, hogy hazajut. Éjszakai útja azonban látható nyomokat hagyott maga után. Több, az utat szegélyező fa tanúskodik még mindig az áthaladásáról. Szerencsére sem autó, sem gyalogos nem került az útjába.

A sofőrre váró jogi következmények

Az illetőt őrizetbe vették. A jogosítványának valószínűsíthető elvesztése és a nyilvánvaló ittas állapota miatti eljárás mellett az ügy furcsa jellege miatt bőven szolgáltat beszédtémát a helyieknek.

Az eset egy másik váratlan szempontot is felvet, mégpedig a traktorok mezőgazdasági kereteken kívüli használatát. Ezeket a járműveket általában arra tervezték, hogy alacsony sebességgel közlekedjenek a földeken vagy a vidéki utakon. Nyílt úton való használatuk gyorsan veszélyessé válhat, ha rosszul irányítják őket. Egy általában 4 és 6 tonna közötti súllyal és akár 40 km/h-s sebességgel cikázó traktor egyértelműen nem kevésbé kockázatos, mint egy ittasan vezetett autó.

Szerencsére a sofőr csupán egy mulatságos látványosságot és kisebb anyagi kárt okozott. De e különös anekdota mögött egy megállapítás marad. Az alkohol és a vezetés, bármilyen járműről is legyen szó, mindig veszélyes párosítás.