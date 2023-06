Június első hetében, egy forgalmas hétköznap estén megdöbbentő jelenségről számoltak be az A4146-os gyorsforgalmi úton közlekedő autósok. Sokan azt hitték, képzelődnek, ám amikor a rendőrség kiszállt a helyszínre, kiderült, hogy nem: valóban egy apró kerti traktort láttak a külső sávban zötyögni.

A hatóság emberei jó érzékkel nem az autópályán állították meg a traktort, hanem bekapcsolt villogóval haladtak mögötte, amíg a következő lehajtóhoz nem értek.

A jármű eleve fel sem hajthatott volna az útra; a helyzetet tovább súlyosbította, hogy nem volt kivilágítva (nyilván), valamint az egyik kereke lapos volt.

A rendőrök sejtették a furcsa jelenség okát, és az igazoltatáskor az be is igazolódott: a traktor nyergében ülő férfi olyan részeg volt, hogy az is meglepte a rendőröket, hogy egyáltalán képes volt vezetni a járművet.

Nyitóképünk egy 2013-as bajorországi traktorversenyen készült, nincs köze a cikkben ismertetett kihágáshoz.