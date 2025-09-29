Jelenleg 27 “hop-on hop-off” busz közlekedik Budapesten, átlagosan 18 évesek és többnyire Euro3-as motorral szereltek. Elektromos jármű egyelőre nincs köztük, a Fővárosi Közgyűlés pedig szeptember 26-án egyhangúlag jóváhagyta azt a rendeletet, amely kimondja: 2029. január 1-jétől kizárólag elektromos hajtású városnéző buszok szállíthatják a turistákat Budapesten.

A döntés célja a belvárosi levegőminőség javítása, a zajszennyezés mérséklése és a fenntartható turizmus előmozdítása.

A szabályozás a teljes flottacserét szükségessé teszi, aminek a szolgáltatók biztosan nem fognak örülni, de a döntéshozók szerint a hosszú távú környezetvédelmi előnyök miatt nem kérdés a váltás.

Vitézy Dávid közlekedési és városmobilitási szakértő úgy fogalmazott:

“a budapestieknek ez nem jelent majd pluszkiadást, mivel a váltás költségeit végső soron a turisták állják. Szerinte a főváros egyszerre tesz jót a lakóknak, és követi azt a globális irányt. A főváros turisztikai vonzereje is nőhet, hiszen Budapest a fenntartható városnézés egyik pozitív példájává válhat Európában.”

Ha a folyamat gördülékenyen zajlik, Budapest egy élhetőbb, zöldebb és csendesebb városképpel ajándékozhatja meg lakóit és látogatóit. A váltás nemcsak a környezetnek kedvez, hanem a főváros turisztikai vonzerejét is erősítheti, hiszen a fenntarthatóság ma már sok utazó számára kulcskérdés.