Az automata váltó első ránézésre ijesztő lehet azoknak, akik korábban csak kézi váltós autót vezettek. A különböző betűk és számok sokakat összezavarnak, pedig valójában logikusan épülnek fel. Nézzük meg, mit takar a legtöbbször látható P, R, N, D, L, S, M és a számozott fokozatok.

P – Park (parkolóállás)

Ezt a fokozatot akkor használjuk, amikor megállunk az autóval. A váltó mechanikusan rögzíti a hajtást, így az autó nem tud elgurulni. Mindig P-be kell tenni, ha hosszabb időre megállunk és leállítjuk a motort.

R – Reverse (hátramenet)

Ez a hátrameneti fokozat, amit tolatáshoz használunk. Ez a betű a manuális váltókarokon is rajta van, nem lesz nagy újdonság.

N – Neutral (üres)

Üres állás, akárcsak a manuálisnál a középre rakott váltó, ilyenkor nincs hajtás.

D – Drive (előremenet)

A leggyakrabban használt fokozat, amelyben az autó előre halad. A váltó ilyenkor automatikusan kapcsolja a sebességfokozatokat a terhelés és a sebesség függvényében.

L – Low (alacsony fokozat)

Ez az alacsony sebességű, nagy nyomatékú üzemmód. Hegymenetben, vontatáskor vagy meredek lejtőn lefelé használják, amikor fontos a motorfék hatása és/vagy az erő.

S – Sport

A sportfokozatban a váltó magasabb fordulatszámnál vált fel, dinamikusabb gyorsítást tesz lehetővé, de ezzel párhuzamosan növeli a fogyasztást is.

M – Manual (kézzel kapcsolható mód)

Ez a félautomata üzemmód (hiszen kuplungpedál továbbra sincs). A vezető maga választhatja ki a fokozatokat a váltókar vagy váltófülek pöckölése segítségével.

1, 2, 3 – fokozatjelölés

Ezeket a számokat akkor találjuk meg a váltón, ha nincs külön L állás. Ilyenkor a vezető kijelölheti, hogy az autó legfeljebb hányadik sebességig váltson fel.

1: csak az első fokozatot használja (erős motorfék, ez meredek lejtőn lefelé jöhet jól, ha nem akarjuk, hogy lángoljon a fékünk mire leérünk a hegyről).

2: első és második fokozat között vált.

3: maximum harmadik fokozatig enged felváltani.

Miért a P R N D a sorrend?

A sorrend nem véletlenül alakult így, hanem főleg biztonsági okok miatt. Az automata váltók elterjedésével a gyártók egységes szabályokat kerestek, hogy minden sofőr ugyanabban a logikában találja meg a fokozatokat.

A váltót úgy alakították ki, hogy parkolásból (P) ne lehessen egyből előremenetbe (D) tenni. Közé beiktatták a R (hátramenet) és az N (üres) fokozatot, így a vezetőnek tudatos mozdulatot kell tennie, nem lehet véletlenül elindulni.

Az 1960-as években az Egyesült Államokban a különböző autógyárak még eltérő kiosztásokat használtak, ami balesetveszélyt jelentett. 1965-ben az amerikai szabványügyi hatóság (SAE – Society of Automotive Engineers) kötelezővé tette az egységes kiosztást, ami annyira bevált, hogy világszerte átvették.

Szóval aki most váltana kéziről automatára, annak jó hír: nem kell tartani tőle. Az automata vezetése sokkal egyszerűbb és kényelmesebb, hiszen nem kell kuplunggal, fokozatokkal bajlódni. Nem agysebészet, és pláne nem rakétatudomány – két nap alatt teljesen természetessé válik. Sőt, sokan már vissza sem akarnak ülni manuálisba, miután megszokták az automatát. Az autó szinte mindent elvégez helyettünk, nekünk csak a vezetés élményére és a forgalomra kell koncentrálnunk.

