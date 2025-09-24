Egy rutintalan sofőr úgy döntött, hogy bármi áron megszerzi a kiszemelt parkolóhelyet – még akkor is, ha ehhez egy másik járművet kell lenulláznia. A történet főszereplője egy Nissan Juke vezetője, aki ugyan talált volna magának kényelmes helyet, ám valamiért az nem volt jó. Ő csakis a kiszemelt parkolóhelyre akart beállni, makacsságát pedig baleset követte.

Az eset tipikus példája annak, amikor a vezetési rutin és a helyzetfelismerés hiánya szerencsétlen párost alkot. A parkolás sokak számára az egyik legnehezebb része a vezetésnek, de az ilyen esetek jól mutatják, mennyire fontos a türelem és a figyelem. Egy pillanatnyi túlzott önbizalom, vagy makacsság, könnyen több százezres kárt okozhat.

A jelenetről készült felvétel gyorsan elterjedt az interneten, ahol sokan felháborodtak a Nissan sofőrjén, mások pedig csak annyit írtak: „Talán inkább gyalog kellett volna mennie” – lehet, hogy igazuk van.

a videó a hirdetés után indul

Van, akinek egy apró autó volánja mögött is kihívás a parkolás: