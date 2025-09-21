Augusztus végén keveredett szerencsétlen balesetbe itthon a BMW Neue Klasse első modellje, az új iX3. Az autó akkor még álcafóliával futott – korábban is láthatunk már belőlük néhányat -, de most végre itt az első, amely kendőzetlenül tűnt fel egy debreceni benzinkúton.

Nem tankolni ment az elektromos iX3 a józsai kútra – és nem is tölteni, azon a kúton nincs elektromos töltő -, a guminyomást csekkolták, aztán beálltak vele a mosóba

– írta olvasónk, aki a fotót készítette.

Az iX3 50 xDrive két villanymotorjának összteljesítménye 345 kW vagy 469 lóerő, a nyomatékcsúcs 645 Nm, a 100-ra gyorsulás – a nehéz akkuk miatt – 4,9 mp. Végsebessége 210 km/óra. A jó gyorsulás és a nagy végsebesség egyetlen váltófokozattal valósul meg, mert a motor maximális fordulatszáma eléri a 18 ezret, így ez a BMW lemondott a sebességváltóról. Átlagfogyasztása 17,9-15,1 kWh/100 km. Hatótávja elméletileg 805 kilométer.

A heteken belül gyártásba kerülő, tisztán elektromos szabadidőjármű teljesen új architektúrára épül. Innovatív műszaki megoldásai a közeljövőben a gyár több tucat típusában köszönnek majd vissza. A dupla villanymotoros, összkerékhajtású, 469 lóerős SUV bruttó 27 750 000 forintról indul.