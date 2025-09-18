A Glam LX névre keresztelt jármű mobil szépségszalonként funkcionál, de a gyengébbik nem nagy bánatára nem kerül sorozatgyártásba: egyetlen példány készült belőle, amely a márka marketingkampányaiban kap szerepet a jövőben.

Az átalakítás legszembetűnőbb eleme a csomagtér, ahol a hagyományos, felfelé nyíló ajtót kétszárnyú, oldalra nyíló ajtók váltották fel. Ezekben fiókok, tárolók és megvilágított tükrök kaptak helyet, emellett egy kisebb gardróbot is kialakítottak a csomagtérben, polcokkal és fiókokkal. Az átöltözést egy kihúzható függöny segíti.

Nézd meg galériánkat:

11 fotó

A hátsó üléssor sminkállomássá alakult, lehajtható asztallal, állítható fényerősségű világítással és tükörrel. Az első utasüléshez manikűrállomás tartozik UV- és LED-lámpákkal, valamint körömlakkrendezővel. A belső térben hőálló rekeszt alakítottak ki a hajformázó eszközöknek, a kozmetikai termékek számára pedig hűtött tárolókat építettek be.

Az autó külső megjelenését rózsaszín fóliázás és kristályokkal díszített embléma teszi egyedivé, az utastérben bőr, selyem, mohair gyapjú és természetes kőbetétek jelentek meg.

A koncepció alapja a Lexus LX, a márka 1996-ban bevezetett szabadidőjárművének jelenlegi, negyedik generációja. A típus 2021-ben mutatkozott be, a Toyota-csoport GA-F platformjára épül, és 3,4 literes V6-os benzinmotorral (LX 600) vagy hibrid hajtással (LX 700h) érhető el, utóbbi 2024-ben került a kínálatba.

Az LX itthon nem kapható, de nekünk volt szerencsénk tesztelni a modellt az Egyesült Államokban: