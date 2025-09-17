Szerencsétlen baleset történt szeptember 16-án a kínai Csangcsuni Légibemutató egyik próbáján, amikor két légitaxi összeütközött – két Xpeng AeroHT eVTOL modell. Maga a gyártó és több külföldi hírportál is megerősítette, hogy az ütközés után az egyik gép komoly sérüléseket szenvedett, majd kigyulladt.

Az Xpeng AeroHT közlése szerint az incidens akkor történt, amikor a két jármű egy duplaformációs gyakorlatot próbált elvégezni és a két gép közötti távolság nem volt elegendő, ami az ütközéshez vezetett. Az egyik jármű biztonságosan, károsodás nélkül földet ért, a másik viszont teljesen kiégett a zuhanás után.

Így néz ki az eVTOL:

A cég közleménye szerint szerencsére nem történt komolyabb személyi sérülés, bár a szemtanuk beszámolója szerint az egyik pilótát biztosan korházba szállították, de állapotáról nincs információ.

Az incidens ismeretének fényében hasznos tudni, hogy az Xpeng AeroHT a kínai XPeng autógyártó leányvállalata, amely a városi és alacsony magasságú légi közlekedés jövőjét építi eVTOL és moduláris „repülőautó”  koncepciókkal.

A XPeng egyik modelljét nem is olyan rég tesztelte a Vezess:

