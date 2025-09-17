Szerencsétlen baleset történt szeptember 16-án a kínai Csangcsuni Légibemutató egyik próbáján, amikor két légitaxi összeütközött – két Xpeng AeroHT eVTOL modell. Maga a gyártó és több külföldi hírportál is megerősítette, hogy az ütközés után az egyik gép komoly sérüléseket szenvedett, majd kigyulladt.

Az Xpeng AeroHT közlése szerint az incidens akkor történt, amikor a két jármű egy duplaformációs gyakorlatot próbált elvégezni és a két gép közötti távolság nem volt elegendő, ami az ütközéshez vezetett. Az egyik jármű biztonságosan, károsodás nélkül földet ért, a másik viszont teljesen kiégett a zuhanás után.

A cég közleménye szerint szerencsére nem történt komolyabb személyi sérülés, bár a szemtanuk beszámolója szerint az egyik pilótát biztosan korházba szállították, de állapotáról nincs információ.

Xpeng AeroHT confirmed to Yicai that today’s eVTOL crash during a rehearsal for the Changchun Airshow was caused when one sustained damage and caught fire while landing. The other landed safely. The clarification comes after online videos showed two aerial vehicles on fire.… pic.twitter.com/7AYN4n4zla — Yicai 第一财经 (@yicaichina) September 16, 2025

Az incidens ismeretének fényében hasznos tudni, hogy az Xpeng AeroHT a kínai XPeng autógyártó leányvállalata, amely a városi és alacsony magasságú légi közlekedés jövőjét építi eVTOL és moduláris „repülőautó” koncepciókkal.

