A Bugatti éjfekete gyöngyszeme nem csupán egy hiperautó, hanem tisztelgés a gyártó történelme előtt. A modellt Jean Bugatti Type 57 SC Atlanticája ihlette, amely a ’30-as évek egyik legikonikusabb sportkocsija volt.

A La Voiture Noire 2019-ben mutatkozott be, majd hosszas egyeztetés és finomhangolás után 2021-ben kapta meg tulajdonosa, aki a pletykák szerint a Volkswagen néhai vezére, Ferdinand Piëch volt. A Bugatti sosem hozta nyilvánosságra hivatalosan, kihez került az autó, ezzel is növelve a különleges autó köré szőtt rejtélyt. Most azonban, alig négy évvel később, jelenlegi tulajdonosa megválik tőle, de nem vásárolhatja meg akárki.

Nézd meg galériánkat az autóról:

19 fotó

Exkluzív értékesítés

Az eladást az SBX Cars, Supercar Blondie aukciós vállalta intézi a Private Treaty Sales programon keresztül. Ez nem klasszikus aukció: csak előzetesen meghívott, vagyonos érdeklődők léphetnek be a licitálási folyamatba. A háttérben zajló, diszkrét egyeztetések célja, hogy a világ leggazdagabb autógyűjtői közül kerüljön ki a következő tulajdonos.

A technika és a luxus csúcsa

A Bugatti La Voiture Noire műalkotásból egyetlen példány készült. A hűtőmaszkot 3D nyomtatással készítették, majd minden egyes kis elemét kézzel csiszolták tökéletesre, és bár úgy tűnik, hogy a mintázat mögött tömör felület rejlik, valójában átengedi a levegőt. A hátsó lámpatest egyetlen darabból, illesztés nélkül született meg. Mechanikusan a La Voiture Noire-t ugyanolyan teszteknek vetették alá, mint a Bugatti bármely más termékét, két éven át finomították a hajtásláncot, a futóművet és egyéb komponenseket.

Technikai alapjait a Chiron adja, csak a tengelytáv hosszabb: ezt is egy négyturbós, W16-os, 8,0 literes motor hajtja, amelynek teljesítménye 1500 lóerő és 1600 Nm nyomaték. Képes 2,4 másodperc alatt 0-ról 100 km/h-ra gyorsulni, és 420 km/órás végsebességet ér el.

A legdrágább új autó

A La Voiture Noire új ára 11 millió euró volt 2019-ben (adók nélkül), amely durván 5 milliárd forintnak felet meg akkoriban, és ezzel kivívta magának a világ legdrágább új autója címet. Azóta azonban három autó is lekörözte árban, ha kíváncsi vagy melyek ezek, a Vezess korábbi összeállításából kiderül: